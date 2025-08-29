Dušanu Vlahoviću zatvorena sva vrata u Evropi: Sad iz interesa mora da se pomiri sa "bivšom"

Poznata je sudbina Dušana Vlahovića koji je tokom čitavog ljeta bio jedan od fudbalera o čijem transferu se najviše pričalo.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović nadao se da će u finišu ljetnog prelaznog roka promeniti klub i otići iz Juventusa, ali to se ipak neće desiti. Ne zato što to nije želio, niti jer mu je branio Juventus, nego zato što za njega niko nije bio zainteresovan (bar po uslovima koje su tražile dvije strane).

Nadao se pak Vlahović da će, kao što to obično biva, transferi izazvati lančanu reakciju i za njega otvoriti neko mjesto, međutim sada već zna da su mu sva vrata zatvorena. Njukasl je doveo Nika Voltemadea iz Štutgarta za skoro 90 miliona evra, to znači da će Aleksander Isak u Liverpul, a Milan - klub koji je najviše obigravao oko Srbina - odlučio se da ipak dovede Kristofera Nkunkua iz Čelsija. Na taj način, Vlahović je ostao jedini "neskućeni" napadač ovog ljeta.

"Možemo da kažemo da će Dušan Vlahović ostati sa nama 99 odsto ove sezone", poručio je direktor "stare dame" Komoli i time je očigledno i Srbinu poslao poruku da je vrijeme da razmisle o pomirenju.

Iako je Juventus klub za koji navija, evidentno je da se Vlahović nije uklopio u sisteme trenera koji su ga vodili i bio je uglavnom izolovan što je uticalo na njegov lični učinak. Nije zablistao ni kod Alegrija, ni kod Mote, a tek na momente bljesne kod Tudora kome je i rečeno da Vlahović ne treba da bude prvi izbor jer treba da se proda.

Loši rezultati Juventusa u Vlahovićevom boravku u klubu uz njegovu ogromnu platu (12 miliona evra neto), uticali su da odbije produžetak ugovora po slabijim uslovima, ali niko drugi u Evropi nije htio da mu plati istu ili sličnu svotu.

Takođe, niko u Evropi nije htio da pristane na obeštećenje od 30 miliona evra koje je tražio Juventus.

Šta će sada biti s Vlahovićem?

Pred početak sezone poručeno mu je da mora da ode jer su doveli Džonatana Dejvida iz Lila, a i dalje pokušavaju da dogovore Randala Kolo Muanija iz Pari Sen Žermena, za koga nemaju novca ako se ne reše Vlahovića. Sada je izvkesno da Srbin ostaje i biće potrebno mnogo fleksibilnosti da viceprvak svijeta ipak dođe u Torino.

Što se tiče Vlahovića, njemu je već rečeno da će sjediti na tribinama, u najboljem biti rezerva za kaznu, osim ako ne produži ugovor sa Juventusom po uslovima koji su ranije nuđeni.

Sada je odluka na njemu, izgubljena godina u Juventusu ili pomirenje sa "bivšom".

