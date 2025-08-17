"Vlahoviću, meni je to zabranjeno": Tudor poručio Dušanu da je ostao bez posljednjeg saveznika

Dušan Vlahović igra i dalje časno i pošteno za Juventus, a čini se da je izgubio i posljednjeg saveznika u klubu jer i Igor Tudor mora da "štiti interese".

Izvor: Fabrizio Carabelli / SOPA / Sipa Press / Morgese/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dušan Vlahović postigao je još jedan gol za Juventus ovog ljeta, u pobjedi nad Atalantom na pripremama (2:1), međutim čini se da to nikome u redovima "stare dame" ne znači. Dobro je poznato da je Vlahović na izlaznim vratima Juventusa i sada svi čine sve što je u njihovoj moći da ode i može da se kaže da Srbin više nema saveznika.

Tako je i trener Igor Tudor, koji je bio uz njega kada je došao u Juventus i dao mu šansu dok su tražili da ne igra, takođe poslao suptilnu poruku kojom mu poručuje da ode - pošto se ne pita oko njega.

"Kakva je budućnost Dušana Vlahovića? Ja ne smem da pričam o prelaznom roku...", rekao je Tudor kome su očigledno zabranili da priča neke stvari i da ne saopštava šta zaista misli: "Mogu da kažem da mi se dopao kada je ušao u igru. I dalje je naš igrač i dobro je odigrao".

To je bilo sve što je Hrvat smio da kaže o Dušanu Vlahoviću koji je već nedeljama, pa i mjesecima unazad, u milosti i nemilosti Juventusa, dok su sada ostale samo dvije nedjelje do kraja letnjeg prelaznog roka.

Gdje će Dušan Vlahović?

Njegova sudbina vrlo je neizvjesna. Kada je odbio da produži ugovor s Juventusom svi su pomislili da sigurno odlazi ovog ljeta, ali je zapravo sve mnogo složenije. Tako Vlahović ne može da pronađe klub jer ipak zarađuje astronomskih 12 miliona evra godišnje, pa su zbog toga unaprijed odustali neki klubovi, a drugi kada su shvatili koliko bi ih cijeli "paket" koštao.

Jedina opcija u Italiji je i dalje Milan, koji doduše sada "obigrava" i oko Hejlunda, dok se nedavno pojavila priča i o Barseloni, ali to je zaista nemoguće kada se zna da ni Markusa Rašforda nisu još uspjeli da registruju.

Tako je sve izvjesnije da će Vlahović cijelu sezonu ostati u Juventusu i da neće baš igrati...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!