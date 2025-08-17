logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlahović opet utišao navijače, ali o drugom Srbinu se priča!

Vlahović opet utišao navijače, ali o drugom Srbinu se priča!

Autor Dragan Šutvić
0

Srbi u prvom planu na utakmici Atalanta - Juventus (2:1)

Atalanta Juventus gol Vlahovića Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia

Juventus je pobijedio Atalantu u Bergamu 2:1, u posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone. Kritikovati i izviždani Dušan Vlahović (25) ponovo je dao gol za goste i utišao povike na svoj račun, zbog kojih su razočarani i on i njegov trener, Igor Tudor.

Vlahović je ušao u igru u 75. minutu, a u 77. je zatresao mrežu na asistenciju Žoaa Marija. Istrčao je kraj njega kontru, prihvatio loptu desnom nogom, a lijevom je poslao iza leđa golmana Marka Karnesekija. 

Pogledajte Dušanov gol: 

U tom trenutku bilo je 0:2 na semaforu, a srpski internacionalac Lazar Samardžić (23) pokazao je majstorstvo kada je postavio konačnih 1:2.U 90. minutu je maestralno predbriblao dvojicu čuvara, pa poslije njih rutinski savladao golmana Juvea, Mikelea Di Gregorija, 

Juventus će prvu takmičarsku utakmicu u novoj sezoni igrati 24. avgusta u 1. kolu Serije A protiv Parme kod kuće, dok će Atalanta istog dana igrati protiv Pize. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Vlahović Atalanta Juventus fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC