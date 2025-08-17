Vlahović opet utišao navijače, ali o drugom Srbinu se priča!

Srbi u prvom planu na utakmici Atalanta - Juventus (2:1)

Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia

Juventus je pobijedio Atalantu u Bergamu 2:1, u posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone. Kritikovati i izviždani Dušan Vlahović (25) ponovo je dao gol za goste i utišao povike na svoj račun, zbog kojih su razočarani i on i njegov trener, Igor Tudor.

Vlahović je ušao u igru u 75. minutu, a u 77. je zatresao mrežu na asistenciju Žoaa Marija. Istrčao je kraj njega kontru, prihvatio loptu desnom nogom, a lijevom je poslao iza leđa golmana Marka Karnesekija.

Pogledajte Dušanov gol:

Dušan Vlahović has given double lead for Juve!pic.twitter.com/iIiTyBWWui — Goals Xtra (@GoalsXtra)August 16, 2025

U tom trenutku bilo je 0:2 na semaforu, a srpski internacionalac Lazar Samardžić (23) pokazao je majstorstvo kada je postavio konačnih 1:2.U 90. minutu je maestralno predbriblao dvojicu čuvara, pa poslije njih rutinski savladao golmana Juvea, Mikelea Di Gregorija,

Lazar Samardžić | Atalanta 1-2 Juventuspic.twitter.com/sPm7ZOFhc9 — Goals Xtra (@GoalsXtra)August 16, 2025

Juventus će prvu takmičarsku utakmicu u novoj sezoni igrati 24. avgusta u 1. kolu Serije A protiv Parme kod kuće, dok će Atalanta istog dana igrati protiv Pize.

