Dušan Vlahović se obrukao kao nikad, pa se ispravio: Srbin ostavio navijače u šoku

Dušan Vlahović se obrukao kao nikad, pa se ispravio: Srbin ostavio navijače u šoku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srpski napadač Dušan Vlahović zapažen na meču Juventusa protiv mladih nada "stare dame".

Dušan Vlahović promašio zicer pa dao gol protiv mladog tima Juventusa Izvor: MCKFLRDRP/ JuventusFC/Printscreen

Srpski fudbaler Dušan Vlahović postigao je pogodak na meču Juventusa protiv mlađeg tima, ali je srpski napadač imao jedan veliki promašaj. Na poluvremenu je bilo 2:0, međutim, navijačima nije bilo sve potaman.

Vjerovatno je teško Vlahoviću da pronađe fokus u momentu kada traju pregovori oko njegovog odlaska iz kluba, a posljednje informacije kažu da je riješen da ostane u Torinu i tokom posljednje godine ugovora, makar to značilo da bude treća opcija Igor Tudora.

Vlahović je promašio čist zicer, izašao je sam pred golmana i poslao loptu visoko preko gola.

 Ipak, ubrzo se ispravio i podebljao vođstvo starije čete Juventusa.

