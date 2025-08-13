Dušan Vlahović se obrukao kao nikad, pa se ispravio: Srbin ostavio navijače u šoku

Srpski napadač Dušan Vlahović zapažen na meču Juventusa protiv mladih nada "stare dame".
Srpski fudbaler Dušan Vlahović postigao je pogodak na meču Juventusa protiv mlađeg tima, ali je srpski napadač imao jedan veliki promašaj. Na poluvremenu je bilo 2:0, međutim, navijačima nije bilo sve potaman.
Vjerovatno je teško Vlahoviću da pronađe fokus u momentu kada traju pregovori oko njegovog odlaska iz kluba, a posljednje informacije kažu da je riješen da ostane u Torinu i tokom posljednje godine ugovora, makar to značilo da bude treća opcija Igor Tudora.
Vlahović je promašio čist zicer, izašao je sam pred golmana i poslao loptu visoko preko gola.
Dusan Vlahovic isn’t a real person lmfaopic.twitter.com/rnfujx43xh— MCKFLRDRP (@m1897)August 13, 2025
Ipak, ubrzo se ispravio i podebljao vođstvo starije čete Juventusa.
Le immagini del raddoppio ⚪️⚫️ nella sfida dell'Allianz Stadium contro la Next Gen!pic.twitter.com/xzcCQOmuhT— JuventusFC (@juventusfc)August 13, 2025