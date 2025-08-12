Dušan Vlahović odbio sve ponude, nisu njegov nivo: Bijesni i navijači i uprava, Srbin ostaje u Juventusu

Srpski napadač Dušan Vlahović odlučio da ostane u Juventusu, makar grijao klupu

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović mogao bi da ostane u Juventusu i unovči posljednju godinu ugovora na ime kog mu sljeduje čak 12 miliona evra, prenosi italijanska "Gazeta". Kako se navodi, Srbin redom odbija ponude, ali velika prepreka za zainteresovane strane su upravo njegova velika primanja.

Iako se odavno zna da je gotovo između Srbina i torinskog velikana, nikako da nađu zajednički dogovor. Navijači su ljuti, u upravi pokušavaju da nađu način da ga se otarase, a Dušan poručuje "Ostajem do kraja". Iako je postao drugi izbor za Igora Tudora, rizikuje da cijelu sezonu "grije" klupu, a odugovlačenje i ova ljetna saga, razljutila je i navijače sa kojima je često ratovao u prošlosti.

Ponude utihnule

"Gazeta" podsjeća na riječi Dušana Vlahovića kada je Juventus bio jedina opoija. "Srećan sam u Juventusu, već pričamo o obnavljanju ugovora", rekao je Srbin u u decembru 2023, ali se od tada njegov status vrtoglavo promijenio.

Do sada je Vlahović odbio Murinjov Fenerbahče, Saudijsku Arabiju, kao i bilo koju drugu destinaciju. Nije stigla nijedna veća ponuda, ali je odbio nekoliko jer je smatrao da su ispod njegovog nivoa. Takođe, Milan koji sa klupe predvodi Masimilijano Alegri je bio ozbiljan u namjeri da ga dovede, ali do konkretnijih pregovora nije došlo.