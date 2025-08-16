Barselona želi Dušana Vlahovića: Na pomolu transfer-bomba, sve je spremno za dolazak Srbina

Dušan Vlahović ima novu ponudu na stolu - želi ga Barselona.

Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Dušan Vlahović i klub u kojem će nastaviti karijeru jedna su od glavnih tema ovog ljeta. Sada se još jedan tim uključio u trku za Srbina, a prema najnovijim informacijama - ni manje, ni više, već Barselona želi srpskog golgetera.

Dušan Vlahović zvanično je igrač Juventusa, ali čini se da tamošnji klub ne računa na srpskog napadača. Zbog toga se sve glasnije priča o odlasku bivšeg igrača Partizana u novu sredinu, kao ideje pojavljivao se Mančester Junajted, odlazak u Emirate, ali i Milan i Atletiko Madrid. Međutim, sada i Barselona želi Vlahovića.

Mnogim klubovima problem je previsoka cijena koju "stara dama" traži za Srbina. Ipak, kako "Gazeta delo Sport" saznaje nema tih problema i želi Srbina. Ovaj tim u napadu ima Roberta Levandopvskog, a tu je i Hansi Flik, kao i Feran Tores, zato bi Dušan Vlahović bio sjajno rješenje.

Vlahović ima ugovor do 2026. sa Juventusom i zbog toga klub želi da što više profitira iz njegovog transfera.

Vlahović je u karijeri nosio dres Partizana, ali njegove partije posebno su bile primijećene u Fiorentini, a od 2022. nosi dres Juventusa. Za ovaj tim odigrao je 104 utakmice i upisao 43 golova, ali italijanski velikan nije zadovoljan i zbog toga Vlahović nije imao mnogo prilika u ovoj sezoni, pa je novi klub neophodan Srbinu.

