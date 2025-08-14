Italijani otkrili sve o slučaju "Dušan Vlahović": Navijači zvižde i razočaran je, a Hrvat je na njegovoj strani

Italijanska "Gazeta delo Sport" otkrila je ekskluzivna saznanja o statusu Dušana Vlahovića.

Izvor: Gandolfo/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski centarfor Dušan Vlahović (25) nalazi se u veoma komplikovanoj situaciji u Juventusu i ne nazire joj se epilog, bez obzira na to što ima još samo dvije nedjelje do kraja prelaznog roka.

Srbin ima još godinu ugovora i ogromnu platu od čak 12 miliona evra, a ima i klub koji je "u rukavicama", a nekad i otvoreno poručivao da bi se rado rastao sa njim. Međutim, ko bi preuzeo tako veliku platu, bez obzira na to da se radi o jednom od najboljih napadača Italije?

"Gazeta delo sport" objavio je tim povodom najnovije saznanje - da je sve veća šansa da Vlahović ne ode, već da ostane u Juventusu do isteka ugovora.

"Tržište je trenutno u zastoju, zvižduci sa stadiona su ga rastužili, ali ga nisu pokolebali: ako se ne ukaže prava prilika da nastavi karijeru u odgovavarajućem okruženju, stav igrača i njegovog agenta Darka Ristića je da je ostanak u Torinu i dalje najbolja opcija. Pogotovo zato što Dušan osjeća podršku saigrača i povjerenje trenera, za razliku od zvižduka navijača", objavio je novinar Đovani Albaneze.

Iako su ga tokom ljeta dovodili u vezu sa Njukaslom, Barselonom i nizom velikih timova, Vlahović bi na kraju mogao da ostane u svlačionici koju vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor. On se veoma protivi tretmanu koji Dušan dobija među navijačima, pogotovo nakon zvižduka koje je Srbin dobio na meču protiv mladog tima ove nedjelje.

Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia

"Tudor je bio razočaran"

"Trener Tudor je bio razočaran načinom na koji je Vlahović tretiran jer 'uvijek radi veoma profesionalno'. Saigrači su ga sve vrijeme bodrili na terenu i podržali su ga u trenutku kada je postigao gol kojim je ispravio prethodnu grešku koja je izazvala zvižduke. Pitanje transfera ostaje otvoreno, naravno, iako za sada nema konkretnih tragova", navedeno je.

Milan je dugo pokušavao da dovede Srbina na "San Siro", a onda je stao. Ili bar - zastao.

"Ako Milan ne obnovi interesovanje da ga dovede (posljednje informacije ukazuju da ne ide u tom pravcu), nada Juventusa - koji želi barem nešto da zaradi na njegovom odlasku i uštedi 12 miliona evra koje mu duguje - jeste da bi Srbin mogao postati meta nekog velikog kluba u posljednje dvije nedjelje ljetnog prelaznog roka", tvrdi italijanski novinar.

Koji bi to klub mogao da bude? Stidljivo se pominje Njukasl.

"Postoje blagi nagovještaji interesovanja od strane Njukasla, ali ostaje da se vidi da li dva kluba mogu brzo pronaći zajednički jezik u završnici prelaznog roka. Takođe, Barselona - koja je pratila igrača tokom protekle godine - mogla bi biti opcija. Ali za sada se čeka i sve ostaje na početnoj tački: (generalni menadžer Juventusa, Danijel) Komoli i dalje insistira da bi prodaja imala smisla samo ako se ostvari značajna ušteda, u suprotnom Vlahović može da ostane, jer njegove osobine odgovaraju Tudorovom stilu igre", piše Gazeta delo Sport.