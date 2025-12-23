Najpoznatiji insajder objavio: Milan se dogovorio sa igračem Partizana

Mladi crnogorski napadač Andrej Kostić nastaviće karijeru u Italiji.

Najpoznatiji fudbalski insajder Fabricio Romano potvrdio je transfer Andreja Kostića iz Partizana u Milan. Mladi napadač je dogovorio lične uslove sa italijanskim velikanom, dok će visina obeštećenja iznositi pet miliona evra.

Crno-bijelima dobijaju procenat od naredne prodaje (10 odsto), dok će se "ovajditi" i Budućnost kojoj će pripasti 15 odsto od Kostićevog transfera u "rosonere".

⚫️ AC Milan have agreed personal terms with talented striker Andrej Kostic from Partizan Belgrade.



Club to club talks well underway to get the deal done under €5m package, add-ons included.



➕https://t.co/1OuHTiXBkJpic.twitter.com/XNS6IWh8Vz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)December 23, 2025

Partizan je talentovanog Crnogorca platio 900.000 evra kada je ove godine stigao u Humsku iz Budućnosti. Bili su svjesni u Podgorici o kakvom "projektu" se radi, pa su insistirali na procentima od naredne prodaje. To im se isplatilo i brže nego što su mislili.

U dresu Partizana Kostić je odigrao je 27 mečeva, postigao osam golova u domaćem prvenstvu i jedan na evropskoj sceni.

Pamtiće se njegov gol u posljednjim sekundama kojim je izborio produžetak protiv Hibernijana, dok je u Superligi Srbije bio igrač koji je pravio razliku kad god bi se pojavio na terenu.

Partizan nije mogao da čeka da cijena poraste, pa su se zadovoljli sa pet miliona evra, iako Predrag Mijatović smatra da mladi as vrijedi još više.

"Nije tačno da smo za Kostića platili obeštećenje od 1.000.000 evra. Manje je. A jednog dana kad bude odlazio otkupna klauzula iznosiće 20.000.000 evra", izjavio je Mijatović.

