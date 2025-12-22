Ko je Andrej Kostić, Partizanova zlatna koka od 5 miliona: Poslije svakog gola sjeti se pokojne legende Humske

Partizan prodaje Andreja Kostića, momka kojem su crno-bijeli i legendarni fudbaleri kluba iz Humske potpuno promijenili život i karijeru.

Fudbalski klub Partizan završiće veliki posao u januarskom prelaznom roku, pošto će prodajom Andreja Kostića (18) slavnom Milanu moći slobodno da diše i malo bolje se pripremi za proljećni dio prvenstva. Pred crno-bijelima biće velika borba za titulu u domaćem prvenstvu, a nadaju se da bi njen dio mogao da bude i Kostić, ukoliko ostane na pozajmici do kraja sezone. Ako to ne bude slučaj, crnogorski napadač će nakon samo 27 mečeva napustiti Humsku!

A nije djelovalo tako, prije samo nekoliko mjeseci, kada je stigao u klub. Partizan je platio 900.000 evra i obavezao se da Budućnosti iz Podgorice isplati 15 odsto od naredne prodaje, a u cjelokupnom poslu veoma važnu ulogu imao je Predrag Mijatović, koji je kao čelnik crno-bijelih pregovarao sa svojim bivšim klubom. O tome je pričao i Kostić.

"Ne zove vas svaki dan legenda kakva je Predrag Mijatović.Nije tu bilo puno razmišljanja, stvarno. Velika podrška i velika motivacija stigla je od Predraga Mijatovića", rekao je Kostić po dolasku u Partizan i osvrnuo se na drugog fudbalera koji je uticao na njega, Stevana Jovietća:

"Veliki je podstrek, pominjem se među imenima koja sam kao mlađi gledao na televizoru i divio im se".

Andrej Kostić i Partizan potpisali su ugovor na pet godina, ali bi vrlo lako moglo da se desi da on samo šest mjeseci provede u klubu. Na 27 mečeva postigao je devet golova, a u tom periodu debitovao je i za mladu i za seniorsku selekciju svoje zemlje. Važnije za njegovu karijeru - podgoričko dijete postalo je tajno oružje Partizana, kojem je donosio bodove u Superligi i izborio produžetke na evropskoj sceni.

A sve je počelo potpuno neočekivano, zahvaljujući njuhu koji je za napadače imao pokojni Andrija Delibašić. Legendarni crnogorski fudbaler, nekadašnji igrač Partizana, izgubio je bitku protiv opake bolesti i nije dočekao da vidi kako u crno-bijelom dresu rešeta momak kojeg je on pogurao ka prvom timu Budućnosti. Zato je Andrej u Humskoj slavio kao Andrija!

"Značio mi je jako puno Andrija Delibašić. Volio bih da danas može da vidi gdje sam, da sam u njegovom klubu, da nosim njegov broj, devetku i jako mi je drago zbog toga i daću sve od sebe da to opravdam i nekako mnogo mi je pomogao kroz taj period za prvi tim. Dao mi je broj 23, rekao mi je 'Ovaj broj sam ja uvijek nosio i dajem ga tebi i opravdaj to'. Odmah sam znao da ću gol posvetiti njemu. Čim se pričalo, odmah sam znao kako ću da proslavim prvi gol. Čekao sam da bude možda iz igre, razmišljao sam, ali prvi je prvi i odmah sam to uradio. Bilo je najviše pozitivnih komentara. Ko se sjeća njega, najviše su mi ljudi pisali o njemu kako je bio dobar čovjek prije svega", ispričao je mladi fudbaler prije nekoliko mjeseci.

Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije i Crne Gore, a zatim seniorski reprezentativac Crne Gore Andrija Delibašić bio je miljenik navijača Partizana izmenađu 1999. i 2004. godine. Postizao je legendarne golove, nosio crno-bijeli dres u Ligi šampiona i osvajao trofeje, a gotovo dvije decenije kasnije učestvovao je u stvaranju Andreja Kostića koji je karakterističnim proslavama golova u Humskoj odavao počast "Deliju".

