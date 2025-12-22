Talentovani Andrej Kostić nakon nekoliko mjeseci napušta Partizan i prelazi u Milan.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan završio je veliki posao prije nego što je januarski prelazni rok počeo! Nakon samo nekoliko mjeseci u klubu, crnogorski napadač Andrej Kostić seli se u redove slavnog Milana, a italijanski velikan će za njegove usluge izdvojiti pet miliona evra i 10 odsto od naredne prodaje.

Partizanu neće pripasti cjelokupna suma, jer je podgorička Budućnost zadržala 15 odsto prava na mladog fudbalera kada ga je prije nekoliko mjeseci prodala Partizanu. Dobra vijest za crno-bijele je što i dalje traju pregovori oko ostanka crnogorskog napadača u Humskoj, pošto Partizan planira da ga zadrži do kraja sezone i sa njim u timu vodi borbu za titulu.

Vidi opis Partizan prodao fudbalera za 5.000.000 evra: Evropski velikan ga je odveo iz Humske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!