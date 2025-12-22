Talentovani napadač Partizana Andrej Kostić nije na prodaju pod uslovima koje Milan želi da ispregovara.
Fudbalski klub Partizan bi prodajom napadača Andreja Kostića riješio velike finansijske probleme koje ima u ovom trenutku, a italijanski mediji uvjereni su da će se transfer dogoditi već u narednim danima. Slavni Milan je "zagrizao" za mladog napadača i vjeruju da će uspjeti da ga dobiju...
Međutim, od transfera možda i neće biti ništa! Kako prenosi "Telegraf", crno-bijeli su glatko odbili ponudu italijanskog velikana za crnogorskog napadača, koji je svjestan problematične situacije u Humskoj poslao ponudu ispod svih očekivanja. Plan velikana evropskog fudbala bio je da talentovanog Andreja Kostića dobije za 2.500.000 fiksno, a da bi isto toliko novca crno-bijeli mogli da dobiju narednih godina na ime bonusa.
Partizan odbio da proda Andreja Kostića? Ništa od 5.000.000, Italijani imali drugi plan
Pored toga što je imao gotovo uvredljivu ponudu za Partizan, Milan nije pretjerano mislio ni na reakciju Andreja Kostića. Plan italijanskog kluba bio je da talentovanog fudbalera pošalje u svoj omladinski tim i tamo ga priprema za izazove u seniorskoj ekipi, kao da već ne igra sa odraslima i da nije stigao do dresa seniorske selekcije Crne Gore.
Ne treba zaboraviti da je, uprkos krizi u klupskoj kasi, Partizan odredio izuzetno visoku cijenu za Kostića kojeg smatra jednim od svojih "kapitalaca". Kada je Andrej Kostić za 900.000 evra stigao iz Budućnosti u njegov ugovor stavljena je otkupna klauzula od 20.000.000 evra. Bilo bi veliko iznenađenje da samo nekoliko mjeseci nakon toga Andrej Kostić za 2.500.00 evra napusti klub.