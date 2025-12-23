logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žena dobija "Zlatnu loptu" FSS prvi put u istoriji!

Žena dobija "Zlatnu loptu" FSS prvi put u istoriji!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektorka ženske fudbalske reprezentacije Lidija Stojkanović biće nagrađena za dugogodišnju posvećenost reprezentaciji.

Lidija Stojkanović dobija Zlatnu loptu prva žena u istoriji FSS Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbalski Savez Srbije tradicionalno će nagraditi najbolje trenere i sportiste u 2025. godini, a najprestižnije priznanje u izboru srpske kuće fudbala, "Zlatnu loptu",  dobila je selektorka ženske fudbalske reprezentacije Lidija Stojkanović.

Osim nje, glavni konkurenti bili su Marko Nikolić, Žarko Lazetić, kao i doskorašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević. Ipak, ove godine u FSS-u su se odlučili na presedan, te će ovu nagradu po prvi put u istoriji ponijeti žena.

Ko je Lidija Stojkanović?

Lidija Stojkanović selektorka reprezentacije Srbije
Izvor: MN PRESS

Početkom godine Lidija Stojkanović je zvanično preuzela klupu seniorske ženske reprezentacije, a istoriju srpskog fudbala ispisala je već 2021. godine kada je postala prva dama sa UEFA PRO licencom. Prethodno je vodila mlađe selekcije, a nagrada za rad, znanje i posvećenost je stigla u februaru 2025. godine.

Lidija je preuzela kormilo najboljeg ženskog nacionalnog tima poslije najvećeg uspjeha ostvarenog sa omladinskom reprezentacijom. Generacija do 19 godina osvojila je 5. mjesto na Prvenstvu Evrope u Litvaniji, seniorski tim je bio logičan korak. Da će biti trener već je znala i tokom igračke karijere koju je počela na Islandu radeći u mlađim kategorijama Vikingura i Filkjira. 

Vratila se u Srbiju gdje je preuzela Napredak iz Kruševca, dok je uporedo bila pomoćnik u reprezentaciji Srbije. Vratila se na Island gdje je dobila UEFA Pro licencu, da bi poslije godinu dana stigao poziv iz FSS-a. Uporedo je radila u omladinskoj i seniorskoj reprezentaciji, a u 2025. godini je dobila šansu za dokazivanje sa najboljim ženskim timom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FSS fudbal Lidija Stojkanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC