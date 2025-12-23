Žena dobija "Zlatnu loptu" FSS prvi put u istoriji!

Selektorka ženske fudbalske reprezentacije Lidija Stojkanović biće nagrađena za dugogodišnju posvećenost reprezentaciji.

Fudbalski Savez Srbije tradicionalno će nagraditi najbolje trenere i sportiste u 2025. godini, a najprestižnije priznanje u izboru srpske kuće fudbala, "Zlatnu loptu", dobila je selektorka ženske fudbalske reprezentacije Lidija Stojkanović.

Osim nje, glavni konkurenti bili su Marko Nikolić, Žarko Lazetić, kao i doskorašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević. Ipak, ove godine u FSS-u su se odlučili na presedan, te će ovu nagradu po prvi put u istoriji ponijeti žena.

Ko je Lidija Stojkanović?

Lidija Stojkanović selektorka reprezentacije Srbije

Početkom godine Lidija Stojkanović je zvanično preuzela klupu seniorske ženske reprezentacije, a istoriju srpskog fudbala ispisala je već 2021. godine kada je postala prva dama sa UEFA PRO licencom. Prethodno je vodila mlađe selekcije, a nagrada za rad, znanje i posvećenost je stigla u februaru 2025. godine.

Lidija je preuzela kormilo najboljeg ženskog nacionalnog tima poslije najvećeg uspjeha ostvarenog sa omladinskom reprezentacijom. Generacija do 19 godina osvojila je 5. mjesto na Prvenstvu Evrope u Litvaniji, seniorski tim je bio logičan korak. Da će biti trener već je znala i tokom igračke karijere koju je počela na Islandu radeći u mlađim kategorijama Vikingura i Filkjira.

Vratila se u Srbiju gdje je preuzela Napredak iz Kruševca, dok je uporedo bila pomoćnik u reprezentaciji Srbije. Vratila se na Island gdje je dobila UEFA Pro licencu, da bi poslije godinu dana stigao poziv iz FSS-a. Uporedo je radila u omladinskoj i seniorskoj reprezentaciji, a u 2025. godini je dobila šansu za dokazivanje sa najboljim ženskim timom.

