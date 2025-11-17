logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veljko Paunović objavio da ostaje selektor Srbije: "Vratićemo naš fudbal tamo gdje mu je mjesto"

Veljko Paunović objavio da ostaje selektor Srbije: "Vratićemo naš fudbal tamo gdje mu je mjesto"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Više nema bilo kakve dileme, Veljko Paunović vodiće reprezentaciju Srbije i u narednim godinama.

Veljko Paunović ostaje selektor Srbije Izvor: MN PRESS

Veljko Paunović ostaje selektor reprezentacije Srbije. To je sam objavio na Instagramu, dan nakon pobjede protiv Letonije na kraju neuspješnih kvalifikacija, za koje ne snosi krivicu posline svog prethodnika Dragana Stojkovića Piksija.

"Oduvijek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu naše reprezentacije. Zahvaljujem se FSS na ukazanom povjerenju, igračima na odnosu i publici koja me je predivno prihvatila. Fudbal me je ponovo odveo tamo gdje sam mu potreban i odakle je sve počelo. Zajedno, vratićemo srpski fudbal tamo gdje mu je mjesto. Vidimo se uskoro!", objavio je Paunović.

Ova vijest obradovaće sve navijače reprezentacije Srbije nakon razočaravajućih kvalifikacija u kojem Srbija nije uspjela da uđe ni u baraž za Mundijal na kojem će biti najveći broj učesnika u istoriji - čak 48. Paunović je prihvatio "Nemoguću misiju" da u novembru pokuša da napravi čudo na Vembliju protiv Engleske, što nije uspio, a potom i da trijumfalno završi kvalifikacije protiv Letonije.

Savez mu sprema istorijski ugovor

Izvor: MN PRESS

Iako odmah poslije utakmice na stadionu "Dubočica" u Leskovcu nije htio da govori konkretno o ostanku i iako ga je na momenat i iznerviralo insistiranje novinara da kaže da će ostati, dan posline je hladne glave sve potvrdio.

Prema nezvaničnim informacijama, Fudbalski savez Srbije sprema Paunoviću ugovor čak do 2030. godine, kojim će ga učiniti selektorom ne samo za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine u Engleskoj, Republici Irskoj, Škotskoj i Velsu, već i za Svjetsko prvenstvo 2030. u Španiji, Portugalu i Maroku.

Veljko Paunović ima pred sobom ogroman vremenski period, duži od 300 dana, da na prvom mjestu sabere misli i planove, a potom da napravi konture igre i tima koji će povesti ka velikim takmičenjima. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Veljko Paunović FSS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC