Veljko Paunović objavio da ostaje selektor Srbije: "Vratićemo naš fudbal tamo gdje mu je mjesto"

Više nema bilo kakve dileme, Veljko Paunović vodiće reprezentaciju Srbije i u narednim godinama.

Veljko Paunović ostaje selektor reprezentacije Srbije. To je sam objavio na Instagramu, dan nakon pobjede protiv Letonije na kraju neuspješnih kvalifikacija, za koje ne snosi krivicu posline svog prethodnika Dragana Stojkovića Piksija.

"Oduvijek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu naše reprezentacije. Zahvaljujem se FSS na ukazanom povjerenju, igračima na odnosu i publici koja me je predivno prihvatila. Fudbal me je ponovo odveo tamo gdje sam mu potreban i odakle je sve počelo. Zajedno, vratićemo srpski fudbal tamo gdje mu je mjesto. Vidimo se uskoro!", objavio je Paunović.

Ova vijest obradovaće sve navijače reprezentacije Srbije nakon razočaravajućih kvalifikacija u kojem Srbija nije uspjela da uđe ni u baraž za Mundijal na kojem će biti najveći broj učesnika u istoriji - čak 48. Paunović je prihvatio "Nemoguću misiju" da u novembru pokuša da napravi čudo na Vembliju protiv Engleske, što nije uspio, a potom i da trijumfalno završi kvalifikacije protiv Letonije.

Savez mu sprema istorijski ugovor

Iako odmah poslije utakmice na stadionu "Dubočica" u Leskovcu nije htio da govori konkretno o ostanku i iako ga je na momenat i iznerviralo insistiranje novinara da kaže da će ostati, dan posline je hladne glave sve potvrdio.

Prema nezvaničnim informacijama, Fudbalski savez Srbije sprema Paunoviću ugovor čak do 2030. godine, kojim će ga učiniti selektorom ne samo za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine u Engleskoj, Republici Irskoj, Škotskoj i Velsu, već i za Svjetsko prvenstvo 2030. u Španiji, Portugalu i Maroku.

Veljko Paunović ima pred sobom ogroman vremenski period, duži od 300 dana, da na prvom mjestu sabere misli i planove, a potom da napravi konture igre i tima koji će povesti ka velikim takmičenjima.