Da li Veljko Paunović ostaje selektor? "Ovo je bila urgentna misija"

Selektor Veljko Paunović bio je upitan da li će ostati na klupi Srbije.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Selektor Srbije Veljko Paunović bio je upitan poslije pobjede protiv Letonije u Leskovcu da li ostaje i da li će potpisati najavljeni ugovor kakav nijedan selektor nije dobio.

"Mislim da u tom pravcu... Svakako, svi znamo. Ovo je bila urgentna misija, stvari su mogle da ispadnu bolje, ovakve kakve su sada, ali i gore. Sva tri scenarija su bila u opticaju. Ishod ne bi ništa promenio. Idem sa ovim iskustvom i sa ovim saznanjima u sledeći period. Ne želim to da stavljam pred vas. Ne mogu da izađem sa odgovorom ispred vas. Treba da dobijem vrijeme, da razgovaram sa familijom, savjetodavcima... Osjećam da postoji emotivna praznina, zbog okolnosti koje ja ne poznajem. Ekipa je pobjednička, ratnička, znaju kad treba da se pritegne", rekao je on na konferenciji za novinare.

Srbija je u Leskovcu pobijedila golovima Aleksandra Kataija i Aleksandra Stankovića, a počela je meč loše, jer su gosti iz Letonije poveli 1:0. Paunović je preuzeo odgovornost za tako loš početak susreta i priznao da je napravio grešku.