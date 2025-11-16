logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li Veljko Paunović ostaje selektor? "Ovo je bila urgentna misija"

Da li Veljko Paunović ostaje selektor? "Ovo je bila urgentna misija"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Selektor Veljko Paunović bio je upitan da li će ostati na klupi Srbije.

Da li Veljko Paunović ostaje selektor Srbije Izvor: TV Arena sport/screenshot

Selektor Srbije Veljko Paunović bio je upitan poslije pobjede protiv Letonije u Leskovcu da li ostaje i da li će potpisati najavljeni ugovor kakav nijedan selektor nije dobio.

"Mislim da u tom pravcu... Svakako, svi znamo. Ovo je bila urgentna misija, stvari su mogle da ispadnu bolje, ovakve kakve su sada, ali i gore. Sva tri scenarija su bila u opticaju. Ishod ne bi ništa promenio. Idem sa ovim iskustvom i sa ovim saznanjima u sledeći period. Ne želim to da stavljam pred vas. Ne mogu da izađem sa odgovorom ispred vas. Treba da dobijem vrijeme, da razgovaram sa familijom, savjetodavcima... Osjećam da postoji emotivna praznina, zbog okolnosti koje ja ne poznajem. Ekipa je pobjednička, ratnička, znaju kad treba da se pritegne", rekao je on na konferenciji za novinare.

Srbija je u Leskovcu pobijedila golovima Aleksandra Kataija i Aleksandra Stankovića, a počela je meč loše, jer su gosti iz Letonije poveli 1:0. Paunović je preuzeo odgovornost za tako loš početak susreta i priznao da je napravio grešku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Paunović orlovi Mundijal 2026 Letonija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC