Paunović naknadno pozvao fudbalera Partizana

Novi selektor Srbije Veljko Paunović želi da pojača konkurenciju u napadu za meč sa Letoncima.

Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentantija Srbije izgubila je realne šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a neočekivani poziv za posljednji meč kvalifikacija dobio je napadač Partizana Jovan Milošević, prenosi "Sportal". On će se naći u timu za meč u Leskovcu protiv Letonije koji je na programu u nedjelju 16. novembra.

"Orlovi" su poraženi od selekcije Engleske na "Vembliju" sa 2:0 na debiju novog selektora Veljka Paunovića, ali viđena je mnogo bolja i organizovanija igra naših reprezentativaca, pa ne bi trebalo da imamo većih problema sa Letoncima koje smo ranije u Rigi savladali sa 1:0.

Paunović želi da pruži šansu mladom napadaču Partizana koji je od starta sezone dao već devet golova u 13 nastupa i nema sumnje da je zaslužio poziv u nacionalnu selekciju.

Milošević je prethodno ove nedjelje bio na spisku Zorana Bate Mirkovića, selektora Srbije U21, za dva prijateljska meča protiv Češke i Sjedinjenih Američkih Država.