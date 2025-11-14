Postoje tri scenarija koji moraju da se poklope kako bi Srbija ostala u igri za Svjetsko prvenstvo i djeluje potpuno nerealno da se tako nešto dogodi.
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć od Engleske (2:0) na Vembliju u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Pobjeda Albanije u Andori (1:0) ostavila je "orlove" bez šansi da se domognu drugog mjesta, pa će meč protiv Letonije u Leskovcu (16. novembar) imati tek revijalni karakter - biće to prilika da Veljko Paunović uigrava tim za naredne obaveze.
Ipak, Srbija nije defitivno ostala bez šansi da se domogne baraža. Postoji samo jedna teorija po kojoj, zbog rezultata u Ligi nacija, srpski nacionalni tim može da stigne do još jedne šanse. Za to je potrebno da se u novembarskom prozoru kvalifikacija poklopi čitav niz rezultata, a da u čak tri kvalifikacione grupe među dva najbolja tima završe ekipe koje Srbi tamo priželjkuju.
Šta je potrebno Srbiji:
- Sjeverna Irska u Top2 svoje kvalifikacione grupe
- Švedska u Top2 svoje kvalifikacione grupe
- Rumunija u Top2 svoje kvalifikacione grupe
Srbija još može na Mundijal: Ostao još samo jedan scenario, pitaju se "zmajevi" i "Kosovo"
Kako stoji Sjeverna Irska?
Grupu A čine Njemačka, Slovačka, Sjeverna Irska i Luksemburg, koji nema nikakav uticaj na ishod u ovoj grupi. Preostala tri tima bore se za prva dva mjesta, a situacija je veoma neizvjesna jer ima da se odigraju još dva kola. Njemačka i Slovačka imaju po devet bodova, a Sjeverna Irska je na šest.
Srbiji bi odgovaralo da Irci nekako poprave plasman i nađu se među dva najbolja tima u svojoj grupi. To djeluje gotovo nevjerovatno, kada se pogledaju dosadašnji rezultati i mečevi koji treba da se odigraju. U petom kolu igraće se utakmice Luksemburg - Njemačka i Slovačka - Sjeverna Irska, a u posljednjem kolu Sjeverna Irska - Luksemburg i Njemačka - Slovačka. Treba imati u vidu da Irci trenutno imaju lošiju gol-razliku od timova koji su ispred njih, pa bi trebalo i da je poprave u nastavku takmičenja.
Kako stoji Švedska?
E, ovdje je situacija ubjedljivo najlošija... Švedska je u posljednja dva meča oba puta poražena od "Kosova", pa je južna srpska pokrajina zapravo zakomplikovala situaciju "orlovima". Sada ih samo teorija drži u životu. Da pojasnimo kako Šveđani mogu do drugog mjesta, jer im je prvo definitivno izmaklo.
Neophodno je da takozvano Kosovo izgubi preostale dvije utakmice, na gostovanju Sloveniji i u Prištini protiv Švajcarske. Sa druge strane, Šveđani moraju da pobijede Švajcarsku u Ženevi i Sloveniju na svom terenu. U tom slučaju bi Švajcarska imala 13 bodova, Švedska i "Kosovo" po sedam, a Slovenija bi sa šest završila kao posljednja. U borbi za drugo mjesto ne bi se gledao međusobni skor već gol-razlika - Šveđani su u tom parametru za sada mnogo lošiji, ali bi bili (barem) egal ako se poklope svi rezultati.
Kako stoji Rumunija?
Za kraj, na šanse Srbije utiče i jedna grupa u kojoj je pet ekipa - iako ih realno zanima učinak samo tri tima. Trenutno je Austrija prva, Bosna i Hercegovina druga, a Rumunija treća i to "orlovima" ne odgovara. Potrebno im je da Rumuni stignu do neke od prve dvije pozicije na tabeli i tako učine uslugu Srbima.
U sedmom kolu Austrija gostuje na Kipru, a u Zenici igraju Bosna i Hercegovina i Rumunija - taj meč Srbiju izuzetno zanima. Pobjeda BiH ostavlja Rumune bez šansi da se domognu neke od prve dvije pozicije. Ukoliko bi bilo neriješeno u Zenici, Srbija bi u posljednjem kolu navijala za trijumf Austrije nad BiH, ali i za ubjedljivu pobjedu Rumunije nad nejakim san Marinom, kako bi se popravila gol-razlika u borbi za drugu poziciju. Postoji teorija i da Austrija izgubi oba meča, pa da Rumuni sa dvije ubjedljive pobjede napadnu čak i prvu poziciju...
Bonus video:
(MONDO)