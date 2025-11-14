Postoje tri scenarija koji moraju da se poklope kako bi Srbija ostala u igri za Svjetsko prvenstvo i djeluje potpuno nerealno da se tako nešto dogodi.

Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć od Engleske (2:0) na Vembliju u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Pobjeda Albanije u Andori (1:0) ostavila je "orlove" bez šansi da se domognu drugog mjesta, pa će meč protiv Letonije u Leskovcu (16. novembar) imati tek revijalni karakter - biće to prilika da Veljko Paunović uigrava tim za naredne obaveze.

Ipak, Srbija nije defitivno ostala bez šansi da se domogne baraža. Postoji samo jedna teorija po kojoj, zbog rezultata u Ligi nacija, srpski nacionalni tim može da stigne do još jedne šanse. Za to je potrebno da se u novembarskom prozoru kvalifikacija poklopi čitav niz rezultata, a da u čak tri kvalifikacione grupe među dva najbolja tima završe ekipe koje Srbi tamo priželjkuju.

Šta je potrebno Srbiji:

Sjeverna Irska u Top2 svoje kvalifikacione grupe

Švedska u Top2 svoje kvalifikacione grupe

Rumunija u Top2 svoje kvalifikacione grupe

Vidi opis Srbija još može na Mundijal: Ostao još samo jedan scenario, pitaju se "zmajevi" i "Kosovo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Kako stoji Sjeverna Irska?

Grupu A čine Njemačka, Slovačka, Sjeverna Irska i Luksemburg, koji nema nikakav uticaj na ishod u ovoj grupi. Preostala tri tima bore se za prva dva mjesta, a situacija je veoma neizvjesna jer ima da se odigraju još dva kola. Njemačka i Slovačka imaju po devet bodova, a Sjeverna Irska je na šest.

Srbiji bi odgovaralo da Irci nekako poprave plasman i nađu se među dva najbolja tima u svojoj grupi. To djeluje gotovo nevjerovatno, kada se pogledaju dosadašnji rezultati i mečevi koji treba da se odigraju. U petom kolu igraće se utakmice Luksemburg - Njemačka i Slovačka - Sjeverna Irska, a u posljednjem kolu Sjeverna Irska - Luksemburg i Njemačka - Slovačka. Treba imati u vidu da Irci trenutno imaju lošiju gol-razliku od timova koji su ispred njih, pa bi trebalo i da je poprave u nastavku takmičenja.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Kako stoji Švedska?

E, ovdje je situacija ubjedljivo najlošija... Švedska je u posljednja dva meča oba puta poražena od "Kosova", pa je južna srpska pokrajina zapravo zakomplikovala situaciju "orlovima". Sada ih samo teorija drži u životu. Da pojasnimo kako Šveđani mogu do drugog mjesta, jer im je prvo definitivno izmaklo.

Neophodno je da takozvano Kosovo izgubi preostale dvije utakmice, na gostovanju Sloveniji i u Prištini protiv Švajcarske. Sa druge strane, Šveđani moraju da pobijede Švajcarsku u Ženevi i Sloveniju na svom terenu. U tom slučaju bi Švajcarska imala 13 bodova, Švedska i "Kosovo" po sedam, a Slovenija bi sa šest završila kao posljednja. U borbi za drugo mjesto ne bi se gledao međusobni skor već gol-razlika - Šveđani su u tom parametru za sada mnogo lošiji, ali bi bili (barem) egal ako se poklope svi rezultati.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Kako stoji Rumunija?

Za kraj, na šanse Srbije utiče i jedna grupa u kojoj je pet ekipa - iako ih realno zanima učinak samo tri tima. Trenutno je Austrija prva, Bosna i Hercegovina druga, a Rumunija treća i to "orlovima" ne odgovara. Potrebno im je da Rumuni stignu do neke od prve dvije pozicije na tabeli i tako učine uslugu Srbima.

U sedmom kolu Austrija gostuje na Kipru, a u Zenici igraju Bosna i Hercegovina i Rumunija - taj meč Srbiju izuzetno zanima. Pobjeda BiH ostavlja Rumune bez šansi da se domognu neke od prve dvije pozicije. Ukoliko bi bilo neriješeno u Zenici, Srbija bi u posljednjem kolu navijala za trijumf Austrije nad BiH, ali i za ubjedljivu pobjedu Rumunije nad nejakim san Marinom, kako bi se popravila gol-razlika u borbi za drugu poziciju. Postoji teorija i da Austrija izgubi oba meča, pa da Rumuni sa dvije ubjedljive pobjede napadnu čak i prvu poziciju...







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Bonus video:

Pogledajte 03:58 Veljko Paunović o kodeksu reprezentacije Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)