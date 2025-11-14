Filip Kostić: "Da smo imali ovog selektora, ne bismo izgubili od Albanije"

Kapiten Srbije Filip Kostić iskreno govorio o razlozima kraha u kvalifikacijama za Mundijal.

Kapiten Srbije Filip Kostić bio je ponosan na činjenicu da je na Vembliju ponio kapitensku traku nacionalnog tima protiv Engleske ali je taj utisak pao u drugi plan zbog neuspjeha. Poslije dva uzastopna plasmana na velika takmičenja, Srbija sljedeće godine neće vidjeti Svetsko prvenstvo.

"Velika je čast nositi kapitensku traku, to je san i daje mi još veću motivaciju da radim, borim se i dajem sve od sebe za državni tim. Što se tiče utakmice, igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Imali smo šansu, žao mi je što ih nismo iskoristili, ali pokazali smo karakter, da imamo potencijal i da će ova reprezentacija biti sve bolja i bolja", rekao je on za TV Arena sport.

"Što se tiče moje uloge, danas sam igrao na drugoj poziciji, imao sam drugačiju ulogu i kako selektor kaže, tu sam na raspolaganju i dajem sve od sebe za ekipu i reprezentaciju".

"Da smo imali selektora i ovaj rad..."

Koliko ova utakmica, uprkos porazu, može da bude putokaz za naredne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo? Da li nazire kostur tima i filozofiju igre?

"Da smo imali selektora i cjelokupni rad koji smo imali proteklih par dana, sigurno je da bismo imali mnogo bolji rezultat i da bismo bili drugi garantovano. Ne bismo izgubili od Albanije,to je jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri, svima nam je teško i zbog toga ispaštamo svi danas. Ali moramo da se uzdignemo i da idemo dalje. Sljedeći meč igramo u Leskovcu, vjerujem u pozitivan rezultat i da ćemo vratiti vjeru u reprezentaciju".

Srbija će završiti kvalifikacioni ciklus u nedelju u Leskovcu, utakmicom protiv Letonije.

