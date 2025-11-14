logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Filip Kostić: "Da smo imali ovog selektora, ne bismo izgubili od Albanije" 1

Filip Kostić: "Da smo imali ovog selektora, ne bismo izgubili od Albanije"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Kapiten Srbije Filip Kostić iskreno govorio o razlozima kraha u kvalifikacijama za Mundijal.

filip kostic izjava poslije engleske Izvor: TV Arena sport

Kapiten Srbije Filip Kostić bio je ponosan na činjenicu da je na Vembliju ponio kapitensku traku nacionalnog tima protiv Engleske ali je taj utisak pao u drugi plan zbog neuspjeha. Poslije dva uzastopna plasmana na velika takmičenja, Srbija sljedeće godine neće vidjeti Svetsko prvenstvo.

"Velika je čast nositi kapitensku traku, to je san i daje mi još veću motivaciju da radim, borim se i dajem sve od sebe za državni tim. Što se tiče utakmice, igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Imali smo šansu, žao mi je što ih nismo iskoristili, ali pokazali smo karakter, da imamo potencijal i da će ova reprezentacija biti sve bolja i bolja", rekao je on za TV Arena sport.

"Što se tiče moje uloge, danas sam igrao na drugoj poziciji, imao sam drugačiju ulogu i kako selektor kaže, tu sam na raspolaganju i dajem sve od sebe za ekipu i reprezentaciju".

"Da smo imali selektora i ovaj rad..."

Izvor: MN PRESS

Koliko ova utakmica, uprkos porazu, može da bude putokaz za naredne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo? Da li nazire kostur tima i filozofiju igre?

"Da smo imali selektora i cjelokupni rad koji smo imali proteklih par dana, sigurno je da bismo imali mnogo bolji rezultat i da bismo bili drugi garantovano. Ne bismo izgubili od Albanije,to je jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri, svima nam je teško i zbog toga ispaštamo svi danas. Ali moramo da se uzdignemo i da idemo dalje. Sljedeći meč igramo u Leskovcu, vjerujem u pozitivan rezultat i da ćemo vratiti vjeru u reprezentaciju".

Srbija će završiti kvalifikacioni ciklus u nedelju u Leskovcu, utakmicom protiv Letonije.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Filip Kostić Srbija Engleska

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Bitange, nije selektor bio na terenu nego vi

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC