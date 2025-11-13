logo
"Postavljalo se pitanje, ali vidjeli ste kako mogu": Prva poruka Veljka Paunovića sa Vemblija

"Postavljalo se pitanje, ali vidjeli ste kako mogu": Prva poruka Veljka Paunovića sa Vemblija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije oglasio se poslije poraza od Engleske

Veljko Paunović o porazu od Engleske Izvor: MN PRESS

Srbija nije uspjela da napravi čudo u Engleskoj i porazom je ostala bez šanse da se kvalifikuje za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Zadovoljan sam momcima, hrabrošću i odvažnošću. Bili smo u prvom dijelu organizovaniji, u drugom odvažniji sa loptom, ne samo zaprijetili, već i imali šansu da izjednačimo, imali smo prilike i dobre situacije koje smo mogli bolje da riješimo. Prezadovoljan sam duhom ovog tima, nisam zadovoljan rezultatom, naravno da mislim da možemo mnogo bolje. Drago mi je što su bekovi igrali kako su igrali, to je bilo pitanje koje se postavljalo, ali i Mimović i Terzić imali su jako teške protivnike, igrače sa kojima su trebali da dobijaju duele, protivnik je tim koji zna da igra ovakve mečeve. Kao ekipa smo izgledali dobro i sada nam ostaje da se poboljšamo", rekao je poslije meča Paunović.

"Možda nisam dobro prenio, ideja nam je bila da u prvom dijelu ne pokažemo namjeru sa loptom. U prvom dijelu smo poklanjali loptu Englezima, imali smo sastanak u poluvremenu i 'pomjeranja' u svlačionici i uspjeli smo da poslije 15-20 minuta igramo bolje, ali to je i nedostatak vremena da se bolje razumijemo. To su procesi koje treneri moramo da prođemo, da se bolje razumijemo, da igramo kao u drugom dijelu odvažno i sa loptom. Stvorili smo puno prekida, kornera, dobru šansu, akciju u kojoj je falio blok, nedostatak je to bio, iako smo trenirali, mogli smo da imamo situaciju 'jedan na jedan' sa Pikfordom. To smo tražili i to može bolje."

Srbija će završiti neuspješni kvalifikacioni ciklus u nedjelju, utakmicom protiv Letonije u Leskovcu.

