"Ako je tako bilo u istoriji, zašto da ne bude i sada?": Paunović iz Londona poručio da vjeruje u Srbiju

21 : 24 Kraj Završena je konferencija

21 : 23 "Možemo da ostvarimo rezultat" Strah ili nada? "Maksimalno poštovanje prema rivalu, ali i vjera u nas same da možemo da ostvarimo rezultat. Kratko ću tako reći. Mogu i da obrazlažem, ali mislim da je ovako jasnije."

21 : 22 Da li se atmosfera promijenila? Da li se promijenila atmosfera dolaskom selektora? I da li je pričao sa saigračima iz kluba. "Atmosfera je uvijek bila sjajna. Stvarno je konekcija i veza između igrača jaka. Ima taj miks mladosti i iskustva što je dobro za grupu. Dobra grupa momaka. Atmosfera je sjajna. Pričao sam sa saigračima iz kluba. Imaju svoj cilj, ambicije, pristup i stav će biti kao u svim mečevima. Naš pristup mora da bude pravi. Mora da bude vjera, da možemo da napravimo nešto veliko", kaže Milenković.

21 : 22 Ko će biti kapiten? Da li je Paunović zadovoljan zahtjevima koje je postavio igračima? I da li će Milenković da bude kapiten? "Da krenem od kapitena, to je najotvorenije. Pričao sam sa Mitrovićem, Blekijem i ostalima. Postoji hijerarhija koju ne želim da remetim. Sutra će biti kapiten onaj koji je sljedeći, nema tajni. Normalan dio i postupak u svakom timu, idemo po tom redosljedu. Što se zadovoljstva mog tiče, prezadovoljan sam. Riječ koja definiše kako se osjećam po pitanju odgovora i odnosa svih igrača i svih u našem okruženju. Možda Milenković nije htio da kaže, ali sam siguran da se slažemo. Ne treba tražiti u igračima i u ambijentu koji vlada između njih neki problem. Ni prije ni u budućnosti. Cijeli život sam u fudbalu, u svlačionici sam od šeste godine. Sa velikim igračima, bio sam i ja igrač. Znam da prepoznam kada je grupa dobra, ovo je jedna od najboljih u kojoj sam bio. To se osjeća. To cijenim i olakšava mi posao", dodao je Paunović.

21 : 18 "Da li će igrači pjevati Oče naš?" Kada je osvojio titulu sa "orlićima", svi su pjevali "Oče naš", da li će i tako sada? "Sve počinje sa vjerom i tako se i završava. Ovo je prva utakmica. Nismo imali nijedan zajednički momenat pred važne mečeve. Naše rituale i običaje sprovodićemo od prvog momenta. Mislim da utakmica ima takvo svojstvo da je jako bitno zajedništvo koje postoji. Da pokaže svoju najbolju sliku. Posljednjih nekoliko dana sam osjetio mnogo više dobrog očekivanja, to nam jako prija, potrebno nam je to od javnosti. Ne želim da niko shvati drugačije, svi koji igramo fudbal pobjeđujemo, gubimo, igramo neriješeno, to je tako. Jedan loš rezultat može mnogo da boli. Da bi se što prije oporavio, potrebna je vjera i podrška. Posebno u situaciji u kojoj smo sada. Treba ostati pozitvan, usmjeren, fokusiran, zadržali smo to. Kako u Pazovi, tako i tokom puta dovde. Grupa i povjerenje ljudi, navijača koji su nas podržali na aerodromu i naše porodice. Svi su jako važni. Svi su porodični ljudi, zavise od podrške najbližih. Sa tim smo se skupili, pripremili i igramo fudbal. Igramo ono što znamo, volimo. Nekada je rezultat bolji, nekada lošiji, ali način uvijek postoji. Tražićemo ga."

21 : 15 "Igramo finale Mundijala" "Da, rekao sam da mi sutra igramo finale Svjetskog prvenstva. Htio sam da pokažem važnost tog meča. To je reprezentacija koja ima potencijal da igra finale Mundijala. Ne bavim se predviđanjima, samo gledam formu i cjelokupnu sliku koju Engleska prikazuje duže godina. Izgubili su dva finala. Znam kako se igra ovdje, taj proces vodi ka tome. U fudbalu se sve lako promijeni, ali tendencija koju Engleska ima pokazuje da su supersila u fudbalu. Jedna od najvećih u ovom momentu, da ne imenujem druge reprezentacije."

21 : 14 "Nadamo se da će biti kako treba" Koju promjenu je Paunović napravio? "Svaki trener ima svoje principe igre i kako misli da stvara određene prednosti. Potrebno je vrijeme za nove principe, dali smo sve da iskoristimo vrijeme koje smo imali. Pokušali smo da implementiramo neke nove stvari. Da primijenimo ono što smo radili, pa da vidimo kako će da izgleda. Nadamo se da će biti kako treba", dodao je Milenković.

21 : 13 "Vidjećemo po učinku" "Zadovoljan sam odnosom i primjenom principa i ideja za ovu utakmicu i za ovog rivala koji je specifičan. Koliko ćemo biti zadovoljni? Vidjećemo po učinku na utakmici", rekao je Paunović.

21 : 13 Milenković: Svaki selektor ima svoje metode Dobio je Milenković pitanje o Paunovićevim metodama. "Svaki selektor ima svoje metode i principe. Nismo imali mnogo vremena za trening i pripremu, iskoristili smo ga na najbolji mogući način i da se adaptiramo na nove zahtjeve selektora. Imali smo dosta video analiza, taktičkih treninga, dali smo sve da se adaptiramo na to. Čeka nas težak meč protiv kvalitetnog rivala koji ima vanserijske igrače. Ova ekipa mora da vjeruje da može da odgovori Engleskoj. Biće teška utakmica, ali sam ubijeđen da ćemo dati sve od sebe da sve ideje i principe koje smo pripremali, da ćemo ih primijeniti na najbolji mogući način." Izvor: Printscreen/YouTube/FSS

21 : 10 Šta će da izvede Paunović? Da li će Paunović da izvede formaciju sa četvoricom pozadi, da li je prednost to što Englezi ne znaju šta mogu da očekuju? "Postoji eventualni faktor iznenađenja u ovoj sada promjeni. Međutim, poznajem dobro Englesku, radio sam ovdje, profesionalizam koji ovdje postoji i koji se sprovodi je na vrhunskom nivou. Već su sigurno zvali u Redingu ljude i pitali ih kako smo igrali, kakvi su bili zahtjevi. Ne kažem da nisam promijenio i aktuelizovao svoje metode i znanje od tada. Siguran sam da su gledali mečeve ekipa koje sam vodio. Imaće svoju pripremu i ideju. Postoji faktor iznenađenja koji može da se desi."

21 : 09 "Ako je tako bilo u istoriji, zašto da ne?" Posljednja velika pobjeda bila je protiv Portugala prije četiri godine, da li bi 13. novembar mogao da bude dan nove velike pobjede? "Ako je tako bilo u istoriji, zašto da ne bude i sutra. Znamo okolnosti u kojima se nalazimo. Igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija. Ubijeđen sam da će izaći u najboljem mogućem sastavu. Imamo razloga. Imamo dosta igrača koji su igrali u Premijer ligi, imam oigrače koji su u drugim ligama koje su jake u Evropi. Zašto da umanjujemo sebe? Izlazimo 11 na 11. U fudbalu uvijek postoji način. Radili smo, pripremali se ovih dana. Postoji dobar argument da vjerujemo, jer se poznajemo. Radili smo mnogi zajedno i u ovom kratkom periodu su oni pričali, znaju očekivanja, znaju koliko je važno da pokažemo da smo ekipa, da možemo da se nadmećemo. Engleska je ekipa koja može da igra finale, polufinale Svjetskog prvenstva. I da prođemo na Mundijal, igrali bismo možda sa nekom ovakvom reprezentacijom. Taj podatak koji ste naveli da se u novembru dešavaju dobre stvari za Srbiju, da stavimo to na našu stranu. I svaki miligram nade koji postoji. Treba to da uradimo." Izvor: Printscreen/YouTube/FSS

21 : 08 Milenković: Svaka utakmica je priča za sebe "Kao što je selektor rekao, biće teška utakmica, igramo protiv dobrog rivala koji je u sjajnoj formi. Ima igrače na vrhunskom nivou, koji mogu da odluče utakmicu u bilo kom momentu. Moramo da budemo koncentrisani. Biće teško, svaka utakmica je priča za sebe. Imamo šansu da ispišemo neku drugu priču. Daćemo sve od sebe da usrećimo naše ljude."

21 : 07 "Engleska je kandidat za titulu" "Možemo da pristupimo meču kao da igramo finale, to je dobra strana izazova. Vjerujem da je Engleska u ovom momentu jedna od najjačih reprezentacija na svijetu i kandidat za titulu na Mundijalu. Kada se uzmu okolnosti obje ekipe, kada se zna da bi sutra mogla da bude naša posljednja utakmica... Možemo da igramo najvažniji meč u istoriji reprezentacije. Uzbuđeni smo. Prihvatićemo svoje šanse."

21 : 06 Paunović: Hoćemo da pokažemo drugačije lice "Voljeli bismo da pokažemo drugačije lice i drugačiji ishod u odnosu na prvi meč (5:0 za Englesku). Oni su sjajan tim, još su gladni, hoće da se pokažu u najboljem svjetlu. Mi ćemo igrati na ovom prelijepom stadionu, znamo da će to biti njihova prednost. Vjerujem u naš tim, vjerujem u ono što smo uradili prethodnih dana. Okupili smo se, radili dobro, atmosfera je sjajna. FSS i svi su uzbuđeni. Vjerujemo u sebe, vjerujemo u naš fudbal, siguran sam da će to da bude veoma važno protiv jake reprezentacije kao što je Engleska."

21 : 01 Tu je i Nikola Milenković Pored Paunovića, tu je i Nikola Milenković. Prvi dio konferencije biće na engleskom jeziku.

21 : 00 Selektor se obraća iz Engleske Selektor Veljko Paunović obraća se javnosti iz Londona pred meč Srbije i Engleske u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.