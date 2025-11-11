Paunović otkrio šta misli o Piksiju: Bilo mu je jako važno ovo da se kaže

Iako je Dragan Stojković Piksi bio žestoko na udaru kritičara u prethodnom periodu, Veljko Paunović odlučio je da ga "ne gazi" i još jednom je pokazao svoju veličinu.

Veljko Paunović obratio se u ponedjeljak prvi put kao selektor Srbije i već na startu je svima dao do znanja da od njega neće nikada čuti ništa senzacionalistički, kao i da će o svima govoriti uz poštovanje. Iako je jasno da ga čeka mnogo posla i pred njim je gotovo nemoguća misija da ode na Svjetsko prvenstvo, nije želio niti jednu riječ kritike da uputi prethodnom selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju koji je iza sebe ostavio ruinu.

Niti jednog trenutka tokom konferencije za medije nije kritikovao Piksija i njegove saradnike, ističući u više navrata da ga zanima da se fokusira samo na pozitivne stvari - i da iskoristi ono što je bilo dobro u prethodnom periodu. Vjeruje da je i takvih stvari bilo u mandatu prethodnog selektora.

Takođe, u intervjuu za TV Arena Sport, pred meč sa Engleskom na Vembliju, dotakao se i debakla u prvom susretu sa ovom reprezentacijom (5:0 za Engleze) i takođe nije htio da ispadne da kritikuje Piksija koga je volio još kao fudbalera.

"Ne bih volio da se priča o tome, jer može da se interpretira kao kritika, poštujem prethodnog selektora kao igrača, osobu i, naravno, trenera i selektora. Siguran sam da svaki trener ima ideju, da postavi zahtjeve i ide s planom u akciju i meč, tako da nemam nikakvu sumnju da je tako i bilo", naglasio je Veljko Paunović koji je u reprezentaciju definitivno donio i neke nove stvari, prije svega u komunikaciji s medijima.

Logično, neke stvari će mijenjati i u igri, počevši najvjerovatnije prvo od formacije u kojoj igra Srbija, a naglasio je da želi i da "orlovi" više imaju loptu i da je najvažnije da sve ono dobro što su radili ranije - sada rade u većem obimu, kontinuirano.

"Ja imam ideju da igramo u sistemu koji uvijek koristim, varijante 4-2-3-1 ili 4-3-3, međutim u ovom trenutku moram brzo da sagledam da li možemo da igramo u tom sistemu ili eventualno nekom drugom. Ali, uvijek gledam da igrači igraju u sistemu koji oni poznaju i koji meni leži, tako sam birao igrače za ovaj spisak. I da rade svoje uloge iz klubova. Mislim da je to jedna od stvari koje selektor može da radi, da selektuje igrače po modelu igre, dok u klubu to možeš da radiš samo u prelaznom roku i putanje je budžeta i mogućnosti kluba. To su neke stvari o kojima vodim računa", naglasio je Paunović.