Veljko Paunović je obavio potrebne razgovore sa Sergejem Milinković-Savićem i radi na tome da ga ubijedi da igra za Srbiju od narednog ciklusa.

Izvor: MN PRESS

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović već na svom prvom predstavljanju rekao je da je već obavio razgovore sa braćom Milinković-Savić i da su njima vrata državnog tima uvijek otvorena, već od marta. Istakao je da je bilo premalo vremena da bi ih ubijedio za utakmice protiv Engleske (13. novembar) i Letonije (16. novembar), ali da je angažovao i iskusnije igrače poput Aleksandra Mitrovića da razgovaraju sa njima i tu ima pomaka.

Do dana današnjeg ostaje misterija zašto Sergej Milinković-Savić, za njim i rođeni brat Vanja, ne igraju za Srbiju. Sve je počelo poslije Evropskog prvenstva kada su "nestali" sa spiska, a onda se to ponavljalo sa okupljanja do okupljanja i od Piksija smo čuli da promjena nema.

Paunović otkrio zašto Sergej ne igra za Srbiju: Piksiju spuštao slušalicu, sad je druga priča

Šta je razlog? Svađa? Psihološka barijera? Kritike? Evo šta je rekao Veljko Paunović u intervjuu za "Arenu Sport", tokom kog je istakao i da je Mile Svilar zauvijek zatvorio vrata reprezentaciji.

"Siguran sam da je upravo to, psihološka barijera koju je imao, obzirom na kritike... Još nije prevazišao to, međutim, moramo da znamo da je to dio sporta i fudbala, pogotovo vrhunskog, nivoa na kom on sam i reprezentacija nastupaju. I moramo da znamo da prevaziđemo te situacije. Niko ne voli da izgubi, porazi su ružni i odvratni. Kažu da se iz poraza uči, ali dođe vrijeme kada niko ne želi više da uči iz toga. Zato moraš da uradiš sve što je moguće da se to ne desi. Kada sportista da sve od sebe, onda može lakše i bolje da istrpi kritike, iako možda nekada i nisu opravdane", rekao je Paunović.

"Ali, da stavimo sve to na stranu, na sve treba da se gleda sa pozitivnog aspekta. Treba da znamo da ljudi puno očekuju od vrhunskog sporta i naše profesije, od nas koji smo akteri, na terenu i na klupi. Moramo da prihvatimo tu odgovornost i suočimo se sa svim što je potrebno, da ne bi bilo na uštrb pojedinaca, a i samih ekipa i reprezentacije", naglasio je on.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Braća iz Novog Sada osvojila su sa Veljkom Paunovićem Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina na Novom Zelandu, ali im je dugo trebalo da dođu do "A" tima. Sergej je tako do sada odigrao 54 utakmice za državni tim i postigao je devet golova, dok je Vanja stao na 19 nastupa