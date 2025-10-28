logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi obrt oko selektora Srbije: Veljko Paunović opet iskočio u prvi plan, evo šta se dešava

Novi obrt oko selektora Srbije: Veljko Paunović opet iskočio u prvi plan, evo šta se dešava

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Veljko Paunović mogao bi da postane novi selektor Srbije.

Veljko Paunović ipak preuzima Srbiju Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Fudbalski savez Srbije napokon je prelomio i odlučio da na mjesto novog selektora "orlova" dovede iskusnog Veljka Paunovića. Već neko vrijeme spominjalo se ima čovjeka koji je sa mladom reprezentacijom postao prvak svijeta, a sada poslije dugo pregovaranja konačno je donesena odluka, saznaje "Maks bet".

Plan je da u kvalifikacijama za Mundijal 2026. predvodnik i dalje bude Zoran Bata Mirković. Prema pisanju ovog medija, bivši trener Ovijeda bio je prva opcija Fudbalskom savezu Srbije, nakon debakla Dragana Stojkovića Piksija. Čelnici FSS imali su i druge kandidate, ali je na kraju postignut dogovor sa Paunovićem.

Na klupu "orlovi" mogao je doći ispred svih Dejan Stanković, a pored bivšeg trenera Crvene zvezde spominjalo se i ime trenutnog - Vladana Milojevića. takođe postojale su indicije da reprezentaciju može preuzeti i Marko Nikoli. Takođe, ono što je važno je sama činjenica da selektor dobro poznaje igrače, budući da je nekolicinu njih imao priliku da vodi do najvišeg postolja na Svjetskom prvenstvu na Novom Zelandu.

Takođe, možda postoji prilika da se u reprezentaciju vrate imena poput braće Milinković-Savić, Matije Gaćinovića ili Marka Grujića...

Šta je Veljko Paunović nedavno rekao o reprezentaciji?

Valjko Paunović je nedavno govorio o reprezentaciji i tom prilikom je rekao: "Gledam ih i mnogo ih volim, i navijač sam. Samo sam još jedan koji podržava reprezentaciju i igrače. A sada, kad pričamo o reprezentaciji u trenutku kada se mijenja selektor, iskreno, to mi je veoma neprijatno. Razumijem zašto se to radi, ali mi je neprijatno."

"Imam mnogo poštovanja prema ovom poslu i boli me kada mi treneri sami ne znamo da ga cenimo, da cenimo sebe, a još više kada se ovakve situacije dešavaju. Tako da, ne, ne želim ništa da komentarišem osim da pružim punu podršku reprezentaciji, savezu i igračima – i nadam se da će se plasirati na Svjetsko prvenstvo", rekao je Paunović u jednom podkastu španske "Marke".

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Veljko Paunović orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC