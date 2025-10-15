Veljko Paunović ima novi posao!

Potencijalni kandidat za selektora Srbije Veljko Paunović od vikenda u novoj ulozi.

Srpski trener Veljko Paunović jedan je od potencijalnih kandidata za mjesto selektora Srbije, makar ako pitate navijače i domaću javnost. Ipak, to je trenutno daleko od realizacije. Nedavno su se pojavile informacije da bi mogao da pronađe novi angažman u Meksiku nakon rastanka sa Ovijedom. Za negove usluge je zainteresovan Pumas, a sada stiže vijest da je nekadašnji selektor mlade srpske reprezentacije sa kojom se popeo na krov svijeta već pronašao posao.

Španska televizija "DAZN" je objavila da će Paunović biti stručni konsultant tokom prenosa mečeva Lalige, a prvi radni zadak biće mu utakmica između Aletiko Madrida i Osasune koja je na programu u subotu od 18 časova.

Paunović dobio otkaz na startu sezone

Ovijedo je osvojio šest bodova nakon osam kola, čime čelnici kluba nisu bili zadovoljni. Ambicije su daleko veće poslije povratka u elitni rang takmičenja nakon 24 godine. Očigledno su olako zaboravili zasluge Paunovića za podvig na koji su čekali više od dvije decenije.

"Real Ovijedo je odlučio da raskine ugovor sa Veljkom Paunovićem, trenerom prvog tima. Trener ‘plavih’, koji je bio pod ugovorom do 30. juna 2026. godine, više neće biti na čelu kluba. Želimo takođe da izrazimo zahvalnost Veljku Paunoviću i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu, posvećenosti i predanosti tokom vremena provedenog na čelu tima", navedeno je u saopštenju kluba iz Asturije.

Ko su još kandidati za selektora Srbije?

Nema sumnje da je Paunović favorit cijele nacije, a kao ostali potencijalni kandidati se spominju Vladan Milojević, Marko Nikolić, Dejan Stanković i Zoran Bata Mirković koji je vodio "orlove" protiv Andore, iako je aktuelni selektor mlade reprezentacije Srbije. Imao onih koji bi pokušali sa strancem na klupi, a mnogi predlažu i Slavišu Jokanovića. Sve u svemu FSS je u velikim problemima nakon što je Dragan Stojković Piksi odlučio da da ostavku usred kvalifikacija.

