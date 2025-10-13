Španac proglašen krivcem za otkaz Paunoviću: "Ne mogu da dozvolim da mi se ukalja imidž"

Veljko Paunović više nije trener Ovijeda, pa je kao prva meta-krivac za rastanak sa Srbinom proglašen kapiten ovog tima, koji je oštro demantovao kritike.

Veljko Paunović prošle sezone napravio je istorijski uspjeh na klupi Ovijeda. Zbog toga je nedavni otkaz od strane ovog kluba stigao neočekivano. Zbog odlaska srpskog stručnjaka traže se krivci, a među prvima pojavilo se ime kapitena Ovijeda Santija Kazorle. Međutim, Španac je vrlo oštro demantovao da je bilo šta učinio po pitanju smjenjivanja Paunovića.

"Želio bih da se zahvalim Paunoviću na njegovom radu, sa njim imam odličan odnos i mogao sam lično da razgovaram sa njim. Želim da se zahvalim njemu i njegovom stručnom štabu na svemu što smo postigli, oni su zauvijek postali dio istorije ovog kluba", rekao je vezni igrač Ovijeda u pres-sali, prenose tamošnji mediji.

"Profesionalac sam već 22 godine, a možete pitati sve predsjednike, sportske direktore i trenere sa kojima sam radio. Nikada nisam imao nikakve veze sa odlukama kluba da otpusti trenera. Ne mogu dozvoliti da mi se ukalja imidž, jer sam uvijek pokušavao da doprinesem na svaki način", morao je svima da kaže Španac.

Real Ovijedo nije najbolje startovao, ekipa je upisala šest poraza i dvije pobjede i jedva se našla iznad zone za ispadanje, ali se čini da je ovo bio alarm za španski klub. Željeli su promjenu, dobili su je, a kapiten ovog tima još jednom je jasno naglasio da nije kriv.

"Možemo da poubijamo jedni druge ili da umremo zajedno. Jasan sam po tom pitanju i ništa nije iznad Real Ovijeda", završio je Kazorla.