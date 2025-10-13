logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Španac proglašen krivcem za otkaz Paunoviću: "Ne mogu da dozvolim da mi se ukalja imidž"

Španac proglašen krivcem za otkaz Paunoviću: "Ne mogu da dozvolim da mi se ukalja imidž"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Veljko Paunović više nije trener Ovijeda, pa je kao prva meta-krivac za rastanak sa Srbinom proglašen kapiten ovog tima, koji je oštro demantovao kritike.

Santi Kazorla negira da je krivac za otkaz Veljku Paunoviću Izvor: MN PRESS

Veljko Paunović prošle sezone napravio je istorijski uspjeh na klupi Ovijeda. Zbog toga je nedavni otkaz od strane ovog kluba stigao neočekivano. Zbog odlaska srpskog stručnjaka traže se krivci, a među prvima pojavilo se ime kapitena Ovijeda Santija Kazorle. Međutim, Španac je vrlo oštro demantovao da je bilo šta učinio po pitanju smjenjivanja Paunovića.

"Želio bih da se zahvalim Paunoviću na njegovom radu, sa njim imam odličan odnos i mogao sam lično da razgovaram sa njim. Želim da se zahvalim njemu i njegovom stručnom štabu na svemu što smo postigli, oni su zauvijek postali dio istorije ovog kluba", rekao je vezni igrač Ovijeda u pres-sali, prenose tamošnji mediji.

"Profesionalac sam već 22 godine, a možete pitati sve predsjednike, sportske direktore i trenere sa kojima sam radio. Nikada nisam imao nikakve veze sa odlukama kluba da otpusti trenera. Ne mogu dozvoliti da mi se ukalja imidž, jer sam uvijek pokušavao da doprinesem na svaki način", morao je svima da kaže Španac.

Real Ovijedo nije najbolje startovao, ekipa je upisala šest poraza i dvije pobjede i jedva se našla iznad zone za ispadanje, ali se čini da je ovo bio alarm za španski klub. Željeli su promjenu, dobili su je, a kapiten ovog tima još jednom je jasno naglasio da nije kriv. 

Izvor: Larreina/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Možemo da poubijamo jedni druge ili da umremo zajedno. Jasan sam po tom pitanju i ništa nije iznad Real Ovijeda", završio je Kazorla.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Paunović Santi Kazorla Ovijedo Primera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC