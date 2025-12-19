logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

PAOK donio odluku o treneru: Ništa od Željka Obradovića i Janisa Sferopulosa

PAOK donio odluku o treneru: Ništa od Željka Obradovića i Janisa Sferopulosa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

PAOK donio odluku oko trenera, počinje nova era i cilj je samo jedan.

paok ne dovodi ni sferopulosa ni obradovica Izvor: MN PRESS

Bivši treneri Partizana i Crvene zvezde Željko Obradović i Janis Sferopulos spominjali su se u grčkim medijima kao potencijalni kandidati za klupu PAOK-a. Solunski crno-bijeli kreću u novu eru na čelu sa milijarderom Aristotelisom Mistakidisom i plan je da se u budućnosti takmiče na najvećoj evropskoj sceni. Šta je zapravo istina?

Sa velikim ulaganjima i ambicijama idu i zvučna trenerka imena, ali grčki tim neće žuriti. Kako prenosi "Sport24", očekuje se da PAOK nastavi saradnju sa Jurijem Zdovcem do kraja sezone, pod uslovom da crno-bijeli ostvare svoje ciljeve.

Obradović i Sferopulos bez angažmana

Grčki trener Janis Sferopulos je raskinuo saradnju sa Crvenom zvezdom na startu sezone i platio ceh loših rezultata. Mali Kalemegdan je napustio početkom oktobra, a na klupi ga je naslijedio Sađa Obradović. Od tada se dovodio u vezu sa PAOK-om gdje je radio jedno vrijeme sa asistent, a navodno su ga kontaktirali Efes i Makabi, ali do dogovora nije došlo.

Što se tiče Željka Obradovića on je napustio Partizan uz veliku buru, bolja vremena nisu došla ni nakon njegovog odlaska, a nedavno se oglasio i jasno poručio da do kraja sezone neće voditi nijedan tim, ma kakva ponuda stigla na njegovu adresu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Lesorova žena nosi ogrtač sa likom Željka Obradovića
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović Janis Sferopulos KK PAOK

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC