Alibegović nije znao kako da ode, Miško našao način: Odveo svog košarkaša od ljutitog gazde kluba

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović zvanično je objavio da njegov igrač Timi Alen prelazi iz Trapanija u PAOK. Za to vrijeme, gazda Trapanija Valerio Antonini pokušava da spase situaciju.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski klub Trapani prolazi kroz jako težak period, a sada je zvanično ostao bez ključnog igrača. Kako je Miško Ražnatović objavio, Timi Alen je novi igrač ambicioznog PAOK-a. Nedavno smo bili svjedoci sage oko Bosanca Amara Alibegovića, ali njegov status u tom klubu još uvijek nije riješen.

Ono što je sigurno je da Miškov igrač Timi Alen nastavlja karijeru u Grčkoj i nastupaće za klub koji je nedavno preuzeo jedan tamošnji milijareder i cilj je izlazak na najveću evropsku scenu.

On je ove sezone bilježio impresivnih 16,9 poena, 4,6 skokova i tri asistencije po utakmici i definitivno je veliko pojačanje za PAOK koji je uložio veliki novac u pravljenje tima.

Timmy Allen signed contract with Greek team, PAOK!

He had great start of the season in Trapani Sharks!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)December 11, 2025

Dres Solunjana proteklih dana zadužili su Brin Tajri, nekadašnji igrač Igokee, dok se Patrik Beverli i Bruno Kaboklo dovode u vezu sa grčkim timom.

Šta se desilo u Trapaniju?

Izvor: Egizia Coppola / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski klub prolazi kroz veliku krizu, igračima nije isplaćeno nekoliko plata, a sve je kulminiralo kada je trener Jasmin Repeša dao ostavku. Njegovim stopama je krenuo Amar Alibegović koji se dovodio u vezu sa beogradskim Partizanom, ali na kraju od toga nije bilo ništa. Predsjednik Trapanija Valerio Antonini je jasno poručio da Alibegović nije slobodan igrač i objavio svoje razmijenjene poruke sa košarkašem.

Predsjednik kluba Antonini objavio je i sliku ekrana na kojem se vidi njegova navodna prepiska sa Alibegovićem, koji je objavio da odlazi iz tima.