logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alibegović nije znao kako da ode, Miško našao način: Odveo svog košarkaša od ljutitog gazde kluba

Alibegović nije znao kako da ode, Miško našao način: Odveo svog košarkaša od ljutitog gazde kluba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović zvanično je objavio da njegov igrač Timi Alen prelazi iz Trapanija u PAOK. Za to vrijeme, gazda Trapanija Valerio Antonini pokušava da spase situaciju.

Timi Alen prešao u PAOK Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski klub Trapani prolazi kroz jako težak period, a sada je zvanično ostao bez ključnog igrača. Kako je Miško Ražnatović objavio, Timi Alen je novi igrač ambicioznog PAOK-a. Nedavno smo bili svjedoci sage oko Bosanca Amara Alibegovića, ali njegov status u tom klubu još uvijek nije riješen.

Ono što je sigurno je da Miškov igrač Timi Alen nastavlja karijeru u Grčkoj i nastupaće za klub koji je nedavno preuzeo jedan tamošnji milijareder i cilj je izlazak na najveću evropsku scenu.

On je ove sezone bilježio impresivnih 16,9 poena, 4,6 skokova i tri asistencije po utakmici i definitivno je veliko pojačanje za PAOK koji je uložio veliki novac u pravljenje tima.

Dres Solunjana proteklih dana zadužili su Brin Tajri, nekadašnji igrač Igokee, dok se Patrik Beverli i Bruno Kaboklo dovode u vezu sa grčkim timom.

Šta se desilo u Trapaniju?

Izvor: Egizia Coppola / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski klub prolazi kroz veliku krizu, igračima nije isplaćeno nekoliko plata, a sve je kulminiralo kada je trener Jasmin Repeša dao ostavku. Njegovim stopama je krenuo Amar Alibegović koji se dovodio u vezu sa beogradskim Partizanom, ali na kraju od toga nije bilo ništa. Predsjednik Trapanija Valerio Antonini je jasno poručio da Alibegović nije slobodan igrač i objavio svoje razmijenjene poruke sa košarkašem.

Predsjednik kluba Antonini objavio je i sliku ekrana na kojem se vidi njegova navodna prepiska sa Alibegovićem, koji je objavio da odlazi iz tima.

  • "Ćao, Amare, kako si? Nadam se dobro. U utorak želim da te vidim. Nas dvojica sami, bez ikoga da nam smeta i da ti i ja pričamo o svemu. Poslije treninga se vidimo. Jak zagrljaj", piše u poruci koju je napisao predsjednik Trapanija.
  • "Ćao, predsjedniče. Tek sam završio sa igrom. U redu, kad se vratim vidjećemo se", piše u navodnom Alibegovićevom odgovoru".

Rasplet još uvijek nismo dobili, ali jedan po jedan igrač polako pronalaze nove klubove i pitanje je ko će ostati u Trapaniju koji se takmiči u Ligi šampiona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trapani Amar Alibegović Miško Ražnatović KK PAOK

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC