logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uveo ih u Primeru, ali poraze mu ne praštaju - Paunović dobio otkaz u Ovijedu!

Uveo ih u Primeru, ali poraze mu ne praštaju - Paunović dobio otkaz u Ovijedu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Ovijedo otpustio srpskog stručnjaka Veljka Paunovića.

Veljko Paunović dobio otkaz u Ovijedu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Veljko Paunović više nije trener Ovijeda.

Srpski stručnjak uveo je prošle sezone Ovijedo u Primeru, ali nije uspio da nastavi sa dobrim rezultatima i u navišem rangu španskog fudbalai rastanak je bio neminovan.

"Real Ovijedo odlučio je da otpusti trenera Veljka Paunovića. Stručnjak koji je imao ugovor do 30. Juna 2026. Više nije trener kluba. Ugovor je raskinut i sa njegovim stručnim štabom", saopštio je klub sa sjevera Španije i zahvalio se srpskom stručnjaku na istorijskom uspjehu koji je ostvaren prošle sezone.

"Pod njegovim vođstvom Ovijedo je ostvario dugo očekivani plasman u Primeru, istorijski uspjeh koji će zauvijek ostati u sjećanju naših navijača. Klub mu želi mnogo uspjeha, lično i profesionalno“, stoji u saopštenju Ovijeda.

Ovijedo je ove sezone na osam utakmica upisao dvije pobjede i šest poraza, posljednji od Levantea kod kuće, nakon čega se uprava kluba odlučila da smijeni Paunovića.

Prije Ovijeda Paunović je radio u Meksiku gdje je vodio Tigres i Čivas, dvije sezone vodio je engleski Reding, prije toga Čikago, a najveći uspjeh napravio je sa reprezentacijom Srbije do 20 godine kada je sa „orlićima“ osvojio U20 Svjetsko prvenstvo na Novom Zelandu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Paunović fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC