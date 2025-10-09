Uveo ih u Primeru, ali poraze mu ne praštaju - Paunović dobio otkaz u Ovijedu!

Ovijedo otpustio srpskog stručnjaka Veljka Paunovića.

Veljko Paunović više nije trener Ovijeda.

Srpski stručnjak uveo je prošle sezone Ovijedo u Primeru, ali nije uspio da nastavi sa dobrim rezultatima i u navišem rangu španskog fudbalai rastanak je bio neminovan.

"Real Ovijedo odlučio je da otpusti trenera Veljka Paunovića. Stručnjak koji je imao ugovor do 30. Juna 2026. Više nije trener kluba. Ugovor je raskinut i sa njegovim stručnim štabom", saopštio je klub sa sjevera Španije i zahvalio se srpskom stručnjaku na istorijskom uspjehu koji je ostvaren prošle sezone.

"Pod njegovim vođstvom Ovijedo je ostvario dugo očekivani plasman u Primeru, istorijski uspjeh koji će zauvijek ostati u sjećanju naših navijača. Klub mu želi mnogo uspjeha, lično i profesionalno“, stoji u saopštenju Ovijeda.

Gracias, Pauno



Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos! #RealOviedo⚪️pic.twitter.com/pqbDdH7pCV — Real Oviedo (@RealOviedo)October 9, 2025

Ovijedo je ove sezone na osam utakmica upisao dvije pobjede i šest poraza, posljednji od Levantea kod kuće, nakon čega se uprava kluba odlučila da smijeni Paunovića.

Prije Ovijeda Paunović je radio u Meksiku gdje je vodio Tigres i Čivas, dvije sezone vodio je engleski Reding, prije toga Čikago, a najveći uspjeh napravio je sa reprezentacijom Srbije do 20 godine kada je sa „orlićima“ osvojio U20 Svjetsko prvenstvo na Novom Zelandu.