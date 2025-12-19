Miroslav Tanjga: "Vojvodina nije iznenađenje u Superligi"

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga tvrdi da za njega Vojvodina i njeno treće mjesto u Superligi nije iznenađenje.

FK Vojvodina želi da se pobjedom oprosti od 2025. godine, ali neće biti lako. "Lale" gostuju Javoru iz Ivanjice u subotu od 17 časova, a trener Miroslav Tanjga upozorava svoje igrače da ne smije da dođe do opuštanja.

"Zajedno smo već nekih šest mjeseci, rano smo počeli, a kasno završavamo ovaj dio prvenstva...", rekao je Tanjga:

"Moramo da budemo zadovoljni, ali preostala je još jedna utakmica koja treba da bude šlag na torti. Sa potencijalnom pobjedom u Ivanjici bismo mogli gotovo da izjednačimo naš cjelokupni učinak iz prošle sezone. Idemo fokusirani, tako smo i trenirali ove sedmice, tako smo odigrali i protiv OFK Beograda, protiv kog nismo imali sreće da damo gol".

"Javor ima kvalitet i zna da igra na rezultat, posebno kod kuće gdje su u posjlednjoj utakmici dobili Crvenu zvezdu. Nema opuštanja, kao što nije ni bilo. Naš hendikep je to što mi nemamo rezultate na vještačkim terenima, ali ne kažemo to da bismo tražili alibi. Jednostavno, to su pokazali rezultati, ali sada moramo da pokažemo da smo ekipa. U nekim mečevima dođe do pada koncentracije, ali vjerujem u ovaj tim i oni veruju u svoje mogućnosti. Idemo da odigramo dobru utakmicu i na rezultat, da tako odemo na odmor koji smo zaslužili. Ne bih volio da neko pomisli da smo već na odmoru", rekao je Tanjga uz poruku da ne bježi od odgovornosti i da je njegova ekipa favorit i i da zato hoće pobjedu.

Vojvodina je trenutno treća na tabeli i Tanjga poručuje da to za njega nije iznenađenje:

"Ja sam iskreno očekivao, iako smo ostali bez četiri, pet pojačanja, a onda smo doveli skupocjeno pojačanje koji se brzo povrijedio. I neko bi sa strane rekao da je naš plasman iznenađenje, ali ja sam uvijek vjerovao u ove momke i bilo je samo potrebno vrijeme da to pokažu. U startu je bio problem samo na psihološkom planu i sada su to povratili. Ima dana kada neke stvari ne idu, ali kada podvučem crtu, ja sam prezadovoljan, posebno poslije svih tih odlazaka. Klub je sve odradio kako treba, zahvaljujući predsjedniku i Upravnom odboru funkcioniše na jednom visokom nivou. Rastemo i kao klub i kao tim na terenu. Sada smo tek na pola puta, ništa nije gotovo i ovo je samo dio puta, a svodićemo račune na kraju sezone. Naša obaveza je da držimo fokus i da Vojvodina na kraju sezone bude opet na mjestu koje vodi u Evropu. Pred nama su nove pripreme i novi prelazni rok i mi moramo da damo sve od sebe da na kraju ostvarimo naš cilj, a to je plasman u Evropu. Ja bih najviše volio da budemo prvi, ali treba biti i realan, ali nikada se ne zna. Vjerujemo u sebe", zaključio je trener Vojvodine.

