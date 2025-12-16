Novi ugovor na "Karađorđu" dobio je Njegoš Petrović koji ostaje još dugo član Vojvodine.

FK Vojvodina želi da osvoji šampionsku titulu, prvu od 1989. godine, a poruku "vječitima" šalje i potpisivanjem novog ugovora sa svojim najboljim fudbalerom Njegošem Petrovićem. Danas u prostorijama SC "Vujadin Boškov" u Veterniku potpisan je ugovor sa njim sve do 2028. godine, tako da kapiten "ne mrda".

"Prelijep osjećaj, ovo sam želio. Bio sam presrećan kada mi je saopšteno da ću potpisati novi ugovor. Od prvog dana naglašavam da želim da uradim velike stvari sa Vojvodinom. Bože zdravlja da ću to i ostvariti. Sećam se prvog dana kada sam ovde došao, bio je to jedan od lepših dana u mom životu i sve ovo danas me podseća na taj dan. Od tada se mnogo toga promenilo, klub je napredovao, a i mi kao ekipa napredujemo iz dana u dan", poručio je Njegoš Petrović koji je u Vojvodinu stigao u januaru 2024. godine iz Granade.

Njegoš Petrović će biti legenda Vojvodine: Kakav potpis na "Karađorđu", ide se na titulu

"Velika mi je čast i privilegija. Jedan Slobodan Medojević mi je dodao dodatni pritisak, pošto mi je objasnio šta znači kapitenska traka Vojvodine. Stvarno je jako teška, ali je i prelijepo nositi. Našim navijačima poručujem da nam budu podrška kao i do sada, da zajedno izborimo Evropu pa da na ljeto napunimo stadion", rekao je Petrović za zvanični sajt.

Osim njega, ugovor sa Vojvodinom, takođe do 2028. godine, produžio je i Lazar Nikolić, još jedan bivši fudbaler Crvene zvezde koji je pola godine kraće u Novom Sadu i do sada je odigrao 47 utakmica za "lale".

"Tog dana (meč Vojvodine i Ajaksa, prim. aut.) bio mi je rođendan, 1. avgusta. Emocije su tad bile pomešane, ali poslije te utakmice vidio sam koliko su navijači uz Vojvodinu i koliko Novi Sad voli klub", rekao je Nikolić i dodao: "Sada je sve totalno drugačija. Prošla sezona bila je neuspješna, nismo zadovoljni što nismo izborili Evropu, ali ove godine pokazujemo da smo tim za vrh tabele. U ovih šest mjeseci pokazali smo da spremni da se borimo za najviše ciljeve i nadamo se da ćemo se plasirati i u Evropi, ali i da ćemo igrati u grupnoj fazi".