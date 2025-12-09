logo
Njegoš Petrović nije slavio gol Zvezdi, pa se oglasio: "Milion puta sam to rekao, tako sam vaspitan"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vezista Vojvodine Njegoš Petrović oglasio se povodom gola koji je dao Crvenoj zvezdi na "Marakani", a koji nije proslavio.

Zašto Njegoš Petrović nije slavi pogodak protiv Zvezde Izvor: MN PRESS

Sa kapitenskom trakom oko ruke Njegoš Petrović izveo je igrače Vojvodine na "Marakani" i doneo im pobedu protiv Crvene zvezde. Savladali su aktuelnog prvaka države 1:0, a sada se vezista oglasio tim povodom.

Dao je jedini gol na meču u 54. minutu i nije proslavio pogodak protiv ekipe za koju je igrao. Nakon što je nosio dres Rada bio je član Crvene zvezde od 2019. do 2021. godine prije prelaska u Granadu. U Vojvodini je od 2024. kada je prvo stigao na pozajmicu, a onda je potpisao i trogodišnji ugovor. 

Šta je poručio Njegoš Petrović?

"Nemam naviku da se izjašnjavam na ovaj način, ali ovaj put sam osjetio, zbog meni poznatih razloga, da bih ipak trebao. Prije svega želim da kažem ono što sam milion puta rekao, da ću uvijek poštovati i da se nikada neću radovati kad dam gol nekom klubu u kom sam bio, koji je nekada hranio moju porodicu i mene, jer naravno, tako sam vaspitan, počev od fudbalskog kluba Rađevac.

Isto tako sam rekao da sa Vojvodinom želim da uradim velike stvari i da se na neki način upišem u istoriju kluba, i dan danas stojim iza toga i istinski želim to, uz sreću da imam jednog Slobodana Medojevića pored sebe koji je, kako meni tako i cijeloj ekipi objasnio i dočarao šta je i koliko je velika Vojvodina, uz kojeg i dan danas učim kako se treba ponašati jedan kapiten Vojvodine, kako van terena, tako i na terenu kada on nije na istom.

Svi unutar svlačionice znamo kakvu veličinu predstavljamo i vjerujemo da ćemo uz vas navijače i vašu podršku moći da dođemo do tih velikih stvari i ciljeva koje smo zacrtali od početka ove sezone. Iz tog razloga se nadamo da se vidimo u subotu u što većem broju i da se uz Božiju pomoć zajedno radujemo pobjedi nakon utakmice. Jedan klub na svetu volim ja", napisao je Njegoš Petrović.

