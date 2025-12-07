logo
"Zvezdu čeka mnogo bitnija utakmica od ove": Miroslav Tanjga opet pobijedio šampiona Srbije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga analizirao je pobjedu protiv Zvezde.

Miroslav Tanjga o utakmici Zvezda Vojvodina Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Vojvodine ostvarili su veliku pobjedu u Superligi - samo nekoliko nedjelja nakon što su na svom terenu upisali trijumf protiv Crvene zvezde (3:2), aktuelnog šampiona savladali su i u Beogradu (1:0). Strijelac jedinog gola na meču bio je Njegoš Petrović, a trener Miroslav Tanjga bio je prezadovoljan rezultatom i igrom svog tima.

Nekadašnji fudbaler Vojvodine i Crvene zvezde u prvoj izjavi nakon pobjede nad beogradskim timom istakao je su njegovi igrači zaslužili pobjedu. Tanjga je pomenuo krizu u kojoj se nalazi Crvena zvezda, a koju je Vojvodina ponovo iskoristila da otkine bodove šampionu Srbije.

"Pred ovu utakmicu sam rekao da će pobijediti ko bude pobijedio u više duela, ko bude agresivniji i više želio. Sve smo ispoštovali dogovore, na kojima smo radili cijele nedjelje na treninzima, znali smo da je Zvezda u maloj krizi i da ima utakmicu u četvrtak koja joj je mnogo bitnija nego ova. Tu sam vidio našu najveću šansu, da odigramo agresivno, sa mnogo agresije, duela, samo tako možemo da pobijedimo Zvezdu i to smo i ostvarili i zato čestitam mojim momcima pobjedu", rekao je Miroslav Tanjga u Beogradu.

Trener Vojvodine je podsjetio da je njegov tim nedavno savladao Zvezdu, a zatim se zahvalio fudbalerima Vojvodine koji su na terenu sproveli u delo sve njegove taktičke zamisli.

"Crvenu zvezdu pobijediti u Beogradu je velika stvar, to se ne dešava svaki dan, pogotovo ne klubovima iz naše lige. Pobijedili smo je dva puta u dva mjeseca, bilo je odgovora na pitanja koja smo dobili u toj utakmici, pogotovo u drugom dijelu, ali fudbal je živa stvar i nikada ne mora da znači da će biti kao u prvoj utakmici. Bitno je da smo je željeli, ostvarili i hvala mojim momcima koji su ostvarili zasluženu pobjedu"

