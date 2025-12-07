"Razgovarali smo sa Tebom": Milojević otkrio kako je posavjetovao štopera Zvezde

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević najavio je važan meč protiv Vojvodine.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedjelju od 17 časova na stadionu Rajko Mitić dočekati ekipu Vojvodine u okviru 18. kola Superlige. Pred meč je na pitanja medija odgovarao šef stručnog štaba Vladan Milojević i tom prilikom otkrio da je razgovarao sa Frenklinom Tebom Učenom.

Nigerijac Tebo Učena je na još jednom meču dobio crveni karton, pa njegovi rezultati nisu najbolji, što brine navijače. "Razgovarali smo sa Tebom, ali mislim da je sve to plod prevelikih očekivanja i da nepromišljeno reaguje u nekim situacijama. Ne bih rekao da je to do njegovog kvaliteta, nego do sklopa nekih nesrećnih situacija. Svakako treba da bude pažljiviji, tako da jesmo pričali o tome", otkrio je Milojević.

Govorio je Milojević i o očekivanjima pred meč.

"Vojvodina je jedna dobra ekipa koja igra standardno dobro, u vrhu su tabele, imaju velika očekivanja. Kao što sami kažu, pretendenti su na titulu i osvajanje kupa, što govori da su ambiciozni i istorijski klub. U svakom slučaju, sve najbolje o Vojvodini kao klubu".

"Gledamo utakmicu po utakmicu, teško je reći da li je lakše ili nije. Svakako, ono što je činjenica je da imamo teške utakmice, pred nama je derbi sa dobrom ekipom kao što je Vojvodina, tako da se spremamo samo za tu utakmicu" dodao je Milojević.

Ipak, ono što bi moglo biti tajno oružje domaćina, svakako je prednost domaćeg terena, pre svega navijači. "Nadam se, i želio bih, da dođu u što većem broju. Svakako i ovaj broj navijača što dolazi, mi njih čujemo, daju nam podršku. Volio bih da svaku utakmicu dođu u što većem broju i nemam nikakvu dilemu da će oni biti uz nas i sutra" zaključio je Milojević.