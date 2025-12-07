logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Razgovarali smo sa Tebom": Milojević otkrio kako je posavjetovao štopera Zvezde

"Razgovarali smo sa Tebom": Milojević otkrio kako je posavjetovao štopera Zvezde

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević najavio je važan meč protiv Vojvodine.

Vladan Milojević razgovarao sa Učenom Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedjelju od 17 časova na stadionu Rajko Mitić dočekati ekipu Vojvodine u okviru 18. kola Superlige. Pred meč je na pitanja medija odgovarao šef stručnog štaba Vladan Milojević i tom prilikom otkrio da je razgovarao sa Frenklinom Tebom Učenom.

Nigerijac Tebo Učena je na još jednom meču dobio crveni karton, pa njegovi rezultati nisu najbolji, što brine navijače. "Razgovarali smo sa Tebom, ali mislim da je sve to plod prevelikih očekivanja i da nepromišljeno reaguje u nekim situacijama. Ne bih rekao da je to do njegovog kvaliteta, nego do sklopa nekih nesrećnih situacija. Svakako treba da bude pažljiviji, tako da jesmo pričali o tome", otkrio je Milojević.

Govorio je Milojević i o očekivanjima pred meč.

"Vojvodina je jedna dobra ekipa koja igra standardno dobro, u vrhu su tabele, imaju velika očekivanja. Kao što sami kažu, pretendenti su na titulu i osvajanje kupa, što govori da su ambiciozni i istorijski klub. U svakom slučaju, sve najbolje o Vojvodini kao klubu".

"Gledamo utakmicu po utakmicu, teško je reći da li je lakše ili nije. Svakako, ono što je činjenica je da imamo teške utakmice, pred nama je derbi sa dobrom ekipom kao što je Vojvodina, tako da se spremamo samo za tu utakmicu" dodao je Milojević.

Ipak, ono što bi moglo biti tajno oružje domaćina, svakako je prednost domaćeg terena, pre svega navijači. "Nadam se, i želio bih, da dođu u što većem broju. Svakako i ovaj broj navijača što dolazi, mi njih čujemo, daju nam podršku. Volio bih da svaku utakmicu dođu u što većem broju i nemam nikakvu dilemu da će oni biti uz nas i sutra" zaključio je Milojević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Vladan Milojević Frenklin Tebo Učena Superliga Srbije FK Vojvodina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC