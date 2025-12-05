logo
Vraća se zaboravljeni fudbaler Zvezde: Plaćen 4.000.000 evra, odigrao pet mečeva i slomio fibulu

Vraća se zaboravljeni fudbaler Zvezde: Plaćen 4.000.000 evra, odigrao pet mečeva i slomio fibulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Krilni napadač Šavi Babika ponovo je u trenažnom procesu i mogao bi uskoro da zaigra za Crvenu zvezdu.

Šavi Babika oporavio se od povrede Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda tokom čitave sezone ima velikih problema sa povredama, a Vladan Milojević bio je na teškim mukama posebno kada su u pitanju krilne pozicije. Klub je u toku prvenstva napustio Piter Olajinka, Vladimir Lučić zbog operacije krajnika mora da pauzira, a Nemanja Radonjić je dio jeseni proveo pod suspenzijom. Na sve to, gabonski reprezentativac Šavi Babika propustio je dva mjeseca zbog teške povrede.

Brzonogi krilni napadač, kojeg je Crvena zvezda platila Tuluzu čak četiri miliona evra, polomio je potkoljenicu dok se prilagođavao igranju u crveno-bijelom dresu. Do tog trenutka odigrao je tek pet mečeva za Crvenu zvezdu, proveo na terenu samo 304 minuta i nije upisao gol ili asistenciju. Znalo se da će oporavak trajati oko dva mjeseca, a Babika se sada polako vraća u takmičarski ritam.

"Fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika se, nakon pauze od dva mjeseca usljed povrede fibule, uključio u trenažni proces i ubrzo će biti na raspolaganju šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću", navodi se u objavi Crvene zvezde na društvenim mrežama. Teško je očekivati da Gabonac konkuriše za tim protiv Šturma u Gracu u okviru Lige Evrope, ali bismo mogli da ga vidimo na terenu prije kraja 2025. godine.

Podsjećamo, Babika nije ostavio sjajan utisak na prvim mečevima u dresu Zvezde, zbog čega su se i navijači bunili kada bi dobijao priliku da igra. Trener Vladan Milojević tada je stao u njegovu zaštitu i govorio kako afričkom fudbaleru treba vrijeme za privikavanje, ali njega nije imao dovoljno zbog teške povrede i preloma fibule.

Možda ćemo tek u proljećnom dijelu prvenstva vidjeti svu moć Šavija Babike, a treba istaći i da bi on prije toga mogao da nastupi na Kupu afričkih nacija. Crvena zvezda završava sa obavezama u domaćem prvenstvu 20. decembra, a samo nekoliko dana kasnije počinje takmičenje na kojem će se Gabon boriti za kontinentalnu titulu. Za sada nije objavljen spisak igrača koji će nastupiti za reprezentaciju i ne zna se da li je Babika dobio poziv u nacionalni tim.

