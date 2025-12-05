Sprema se najveći transfer u istoriji Crvene zvezde: 20 miliona evra u igri

Crvena zvezda polako priprema najveći transfer u istoriji. Idućeg ljeta trebalo bi da ode i Vasilije Kostov koji još nije punoljetan.

Crvena zvezda je proteklog ljeta dvaput obarala sopstveni rekord kada su u pitanju prodaje igrača (prvo Maksimović u Lajpcig za 14 miliona, pa Milosavljević za 15 u Bornmut), ali pitanje je koliko će i to biti aktuelno. Zvezda se sprema za iduće ljeto kada bi iz kluba trebalo da ode supertalentovani Vasilije Kostov (17).

Prema informacijama "Meridian Sporta", Crvena zvezda za njega traži 20 miliona evra i to je suma koju je zacrtala prije početka bilo kakvih pregovora sa interesentima.

Navodno, Kostova prati veliki broj klubova, a čini se da je Interu najzanimljiviji. Znamo već da Inter ima tradiciju dovođenja igrača s Balkana (nedavno je stigao Sučić iz Dinamo Zagreba), dok na klupi "nerazura" sjedi i Aleksandar Kolarov koji je bez ikakve sumnje skrenuo pažnju na "bisera" s Marakane.

Prethodno su se za Kostova raspitivali i skauti Barselone, kojoj je prošle godine dao gol u omladinskoj Ligi šampiona, međutim niko od njih neće moći da ga angažuje prije idućeg ljeta, pošto mladi fudbaler tek u maju postaje punoljetan.

PODELI Pogledaj slike

Slična stvar bila je i sa Maksimovićem koji je ubrzo poslije proslave rođendana napustio Crvenu zvezdu.

Inače je Kostov možda i ostavio ubjedljiviji utisak od Maksimovića u Crvenoj zvezdi i već ima šest golova i pet asistencija u ovoj sezoni. Posebno upečatljiv bio je onaj koji je dao protiv Porta u Ligi Evrope, kada su sigurno "upaljeni alarmi" širom kontinenta zbog mladog ofanzivnog veznog.