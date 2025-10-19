logo
"Na njemu je da ćuti i sluša trenere": Milojević dao traku klincu, pa uputio važan savjet

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vladan Milojević zadovoljan igrom Vasilija Kostova i za njega ima važan savjet.

Vladan Milojević o Vasiliju Kostovu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je lako savladala IMT (6:1), a Vladana Milojevića posebno može da raduje što je Vasilije Kostov još jednom pokazao svoj talenat. Zabilježio je gol i asistenciju, dok je u finišu utakmice nosio i kapitensku traku, što je posebno priznanje, rijetko ko je sa 18 godina imao tu privilegiju u Crvenoj zvezdi.

"Što se tiče Kostova, to je naše dijete, vidjeli ste njegov talenat. Napreduje iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, na njemu je da ćuti i sluša trenera. Mislim da je veliko bogatstvo što imamo takvog bisera", rekao je Milojević za TV Arena Sport.

"Vidjeli ste danas i Adema Avdića koji je sve bolji, danas je odigrao dosta zrelo, a vidjeli ste i Luku Zarića, pa Stefana Lekovića... To su sve biseri, naša djeca koja će ostaviti dosta velikog traga u Zvezdi. Vodimo računa o njima. Iskusnijim igračima treba ritam", dodao je trener Zvezde.

Istakao je da je zadovoljan igrom svog tima u najvećem dijelu utakmice, dodajući da je morao da "prepakuje" ekipu zbog pravila u Superligi (bonusi i stranci), dok je istakao i da mu je žao što nije bilo publike na stadionu "Rajko Mitić".

"Pauza je ostavila traga na Radeta Krunića, još ga ne sluša lopta, ali će doći sve na svoje", zaključio je Milojević.

Podsjetimo, meč između Brage i Crvene zvezde u Ligi Evrope igra se u četvrtak od 18.45.

