Ivanić, Arnautović i klinci razbili IMT: Zvezda se poigravala na Marakani pred put u Bragu

Crvena zvezda je lako savladala IMT 6:1 (3:0) u 12. kolu Superlige uz blistave partije Ivanića, Arnautovića i Kostova.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je lako savladala IMT 6:1 (3:0) u 12. kolu Superlige i tako je opet na prvom mjestu na tabeli, sa dva boda više od Partizana, od koga je odigrala i meč manje. Na praznom stadionu "Rajko Mitić", usljed kazne FSS, Crvena zvezda se zaista igrala i u laganom ritmu je dolazila do golova protiv "traktorista" koji su pokušali da napadnu, pa su kažnjavani u kontrama.

Het-trik je postigao kapiten Mirko Ivanić, koji je pogađao u 23, 44. i 54. minutu. Prvi pogodak na meču dao je Marko Arnautović u 15. minutu, koji je potom i asistirao Ivaniću, da bismo u nastavku gledali odličan nastup Vasilija Kostova.

Asistirao je Ivaniću za njegov treći gol, a kada je ponio kapitensku traku - pogodio je u 72. na asistenciju Zarića. Potom se i mladi Zarić upisao u strijelce, nakon prečke koju je pogodio Milson. Jedini gol za IMT dao je Mitić, talentovani napadač, koji ima samo 16 godina.

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 igra protiv Brage u gostima u okviru trećeg kola Lige Evrope.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!