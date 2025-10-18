logo
Vladan Milojević ni riječi o reprezentaciji Srbije: Trener Zvezde pričao samo o jednoj temi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vladan Milojević je pred utakmicu protiv IMT-a pričao samo i isključivo o toj utakmici, nije se osvrtao na spekulacije o preuzimanju reprezentacije Srbije poslije odlaska Piksija.

Vladan Milojević najava Zvezda IMT Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u nedjelju dočekuje IMT u 12. kolu Superlige (19 časova), a uoči tog meča na pitanja medija odgovarao je Vladan Milojević. Veliki broj pitanja bio je u vezi sa mjestom selektora reprezentacije Srbije, ali je to bila tema o kojoj nije želio da priča uopšte.

"Krunić je spreman i konkurisaće za tim. Imamo jedan problem sa Glazerom, ostali igrači su se vratili i svi su manje više zdravi poslije reprezentativnih obaveza", rekao je Milojević.

Nije htio da priča previše ni o duelu sa Bragom koji slijedi poslije meča sa IMT-om.

"IMT je jedna superligaška ekipa koja ima kvalitet i svoje ciljeve. Shvatamo ovaj meč veoma ozbiljno i fokusirani smo samo na to. O Bragi ne razmišljamo u ovom trenutku, sve misli usmjerene su na IMT", zaključio je Milojević.

