"San mi je da vodim reprezentaciju": Vladan Milojević otvorio dušu, pričao i o Zvezdi

Vladan Milojević se oglasio povodom glasina da bi mogao da preuzme nacionalni tim. Grčkim medijima je pričao o tome da želi u jednom momentu da bude i selektor.

Izvor: MN PRESS

Nakon što se Veljko Paunović oglasio o pričama da će postati novi selektor Srbije sada je o tome pričao i Vladan Milojević. On je za grčki "Sportal" pričao o tome da bi želio da u jednom trenutku karijere radi i kao selektor i to baš Srbije ili Grčke.

"Grčka je moja druga domovina. Tamo mi je i kuća. Ne znam koliko ću još biti trener Crvene zvezde, ali jedan od mojih fudbalskih snova je da jednog dana postanem selektor, bilo Srbije ili Grčke", rekao je Vladan Milojević za grčki "Sportal".

Trener Crvene zvezde koji je očigledno među kandidatima za novog selektora govorio je i o brojnim Srbima koji su trenutno u grčkom fudbalu. Prvo se oglasio povodom Marka Nikolića koji sada vodi AEK.

"Razgovarao sam sa Markom, koji je izuzetno inteligentan trener. U kombinaciji sa gospodinom Ribaltasom, rade sjajan posao.Vlasnik kluba, gospodin Ilijopulos, shvatio je ono što mnogi ne razumiju – da u fudbalu treba dati "ključeve" ljudima koji znaju posao", rekao je Milojević.

Iako je Grčka ostala bez Svjetskog prvenstva naglasio je Vladan Milojević da je selektor Ivan Jovanović sjajan stručnjak i da Panatinaikos nije smio da ga pusti.

"Panatinaikos je napravio veliku grešku što je pustio Jovu i platiće to vječno.Klub već sad nema mir, nema stabilnost. Srećom, otišao je u reprezentaciju i svi smo presrećni zbog toga. Nadam se da će doći dan kad će se igrati Srbija – Grčka, pa da svi budemo tu", poručio je Milojević.

