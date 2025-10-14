"Vladan Milojević će preuzeti reprezentaciju": Legendarni fudbaler zna ko je novi selektor Srbije

Po riječima nekadašnjeg fudbalera Dragiše Binića, Vladan Milojević će preuzeti reprezentaciju Srbije.

Vladan Milojević će biti novi selektor Srbije! Tako barem tvrdi Dragiša Binić, legendarni fudbaler Crvene zvezde.

Dok čitava Srbija čeka da vidi koga će Fudbalski savez Srbije izabrati za selektora, nekadašnji ofanzivac crveno-bijelih već vidi scenario po kojem Milojević sjeda na klupu nacionalnog tima.

"Na osnovu cjelokupne situacije, najbliži da bude selektor je Milojević. Mislim da će ostati do Nove godine, ugovor mu ističe i onda će preuzeti reprezentaciju", izjavio je Dragiša Binić gostujući na televiziji "Una". To znači da bi Srbiju i u novembru vodio neko drugi, kao prelazno rješenje, a da bi Milojević početkom 2026. godine preuzeo ulogu selektora. Tada bi Crvena zvezda tražila novog trenera.

Vladan Milojević se pominje kao selektor Srbije, iako je nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija u prvom planu bio Veljko Paunović. Zapravo, doskorašnji trener Ovijeda pomenut je iste večeri kada je Srbija izgubila od albanije u Leskovcu, ali su glasine o njemu brzo utihnule. Tada je Milojević iskočio u prvi plan, iako nije jedini kandidat za mjesto selektora.

Kao kandidat za selektora Srbije pominje se i Dejan Stanković, koji bi uskoro mogao da prekine saradnju sa Spartakom iz Moskve. Nekadašnji trener Crvene zvezde ostavio je neizbrisiv trag u nacionalnom timu, pa ne treba ni pominjati kakav bi uticaj mogao da ima na ekipu sa mjesta selektora.

Ukoliko se Crvena zvezda i Vladan Milojević stvarno raziđu ove zime, a za sada ima dosta pokazatelja da bi to moglo da se desi, srpski šampion gledaće u komšiluk. Zapravo, ka Sloveniji gdje već godinama veoma dobar posao radi Albert Rijera. To je između redova najavio i njegov agent Endi Bara, u jednom podkastu.

“Zvezda je veliki klub, redovno osvaja titule i igra Ligu šampiona. Za svakog trenera koji je na početku karijere, preuzimanje Zvezde, Dinama ili nekog od četiri najveća kluba bivše Jugoslavije predstavlja baš ogroman korak i veliku čast. Tu nema nikakve dileme”, rekao je Endi Bara.

