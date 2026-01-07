Marko je najveće iznenađenje Srbije za Evropsko prvenstvo!

Marko Tasić se vratio poslije 17 meseci pauze, a sada će biti čovjek od povjerenja selektora Raula Gonzalesa na Evropskom prvenstvu u Danskoj.

Mnoga imena na spisku selektora Raula Gonzalesa za Evropsko prvenstvo u januaru iznenadila su sve manju rukometnu javnost Srbije, ali nijedno kao Marko Tasić. Najbolji defanzivac Eura za juniore iz 2022. godine našao se na užem spisku i djeluje kao siguran u 18 "orlova" za put u Herning.

Djeluje da je trofejni španski stručnjak video defanzivni kvalitet dovoljno veliki da Tasiću osigura mjesto ispred nekih imena na koje smo već godinama navikli u reprezentaciji.

"Jesam itekako, naravno da sam se iznenadio. Nisam nikako očekivao da ću ući na taj uži spisak selektora Raula Gonzalesa. Vidio sam da su na tom širem spisku bili Ilija Abutović i Miljan Pušica koji su stvano velika imena u reprezentaciji Srbije. Nisam očekivao i nisam se nadao. Velika mi je čast da budem na spisku prije njih", rekao je Tasić za MONDO.

Sada je defanzivnih specijalaca sve manje, ali Tasić je nakon početaka u Vojvodini i Crvenki, pa teške povrede koja ga je odvojila 17 meseci sa terena uspio da se oporavi i da za kratko vreme u Arkus ligi postane strah i trepet napadača.

"Velika je čast biti tu na poziciji defanzivnog specijalca. Velika je to stvar i veliki posao. Kako ima taktike u napadu, tako ima i u odbrani. Ne zavisi to samo od mene, to zavisi i od trenera. Mislim da sam više bio nadaren za odbranu i dao sam sve od sebe da tu napredujem", skromno govori on.

"Moramo da pobijedimo Španiju"

Dok čekamo da selektor Gonzales objavi konačni spisak od 18 rukometaša za sada znamo kakav je raspored. Srbija je upala u "grupu smrti".

"Nije moglo gore od ovoga, ali nema tu šta. Mislim da možemo da igramo sa svima, borićemo se kao i uvijek. Moramo da pobijedimo Španiju da bi imali neke veće šanse za prolazak u sledeći krug takmičenja. Nijemci su najveći favoriti da budu na čelu grupe, čak i da osvoje. Daćemo sve od sebe da prvo pobijedimo tu Španiju pa ćemo kasnije da vidimo kako ćemo sa Nijemcima i Austrijancima", analizirao je bek Dinama iz Pančeva.

Na početku nove 2026. godine na spisku selektora Gonzalesa nalaze se četiri rukometaša Partizana i po jedan iz Dinama, Metaloplastike i Vojvodine.

"Mislim da je naša liga napredovala. Sada je tu dosta više igrača iz Arkus lige koji mogu da igraju za reprezentaciju. Veći je kvalitet i dobro se radi u klubovima. To su pakleni, vrući tereni. Svako može da pobijedi svakoga i nema nikakvih pravila. Dinamo iz Pančeva je imao dosta komplikacija sa Aranđelovcem, Kikindom, Jugovićem...Svako ima priliku da uzme bodove od prve tri ekipe na tabeli", ističe on i naglašava da uskoro očekuje još poziva selektora igračima iz Arkus lige:

"Moj saigrač Veljko Čabrilo i Ilija Bogdanović mislim da su zaslužili da budu blizu reprezentacije jer posjeduju kvalitet i mislim da će uskoro biti tu."

Na kraju smo ga pitali za Novogodišnju želju. Mogli smo da pretpostavimo. "Najveća želja mi je da uđem u 18 i da odem na svoje prvo veliko takmičenje", završio je Marko Tasić.

Veliki borac, koji je preživio i pregurao svašta, a tek mu je 22 godine. Dvometraš koji će, moguće je, biti nepremostiva prepreka bekovima Španije, Njemačke i Austrije.

