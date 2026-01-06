logo
Ovo je spisak Srbije za Evropsko prvenstvo: Selektor nije imao šta da bira, povrede desetkovale "orlove"

Ovo je spisak Srbije za Evropsko prvenstvo: Selektor nije imao šta da bira, povrede desetkovale "orlove"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srbija ima 19 zdravih rukometaša za Evropsko prvenstvo u Danskoj. Otpašće još jedan, a vrlo vjerovatno se zna i ko.

Spisak rukometaša Srbije za Evropsko prvenstvo Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nažalost nije Raul Gonzales skratio spisak Srbije za Evropsko prvenstvo u Danskoj koje počinje za devet dana, već povrede. Posljednji u nizu koji će otpasti sa spiska zbog problema sa povredom je iskusni desni bek Partizana Nikola Crnoglavac.

Nakon što je Srbija zbog povreda i prije objavljivanja spiska ostala bez Marka Milosavljevića i Sime Šijana, otpadali su redom Miloš Kos i Nikola Crnoglavac. Znalo se da Luka Krivokapić neće biti u sastavu, a otpao je i naknadno pozvani Vojin Čabrilo. Za sada pri timu ostaje pivot Partizana Ivan Mićić, mada je realno očekivati da ukoliko ne bude povreda na mjestu kružnog napadača on bude taj višak za Dansku.

Ovo je spisak Srbije za Evropsko prvenstvo

  • GOLMANI: Dejan Milosavljev (Fihse Berlin), Vladimir Cupara (Dinamo Bukurešt) i Andrej Trnavac (Partizan)
  • LIJEVA KRILA: Nemanja Iić (Tuluz) i Vanja Ilić (Šartr)
  • DESNA KRILA: Darko Đukić (Ohrid) i Vukašin Vorkapić (Vojvodina)
  • LIJEVI BEKOVI: Uroš Borzaš (Alkaloid), Veljko Popović (Partizan), Marko Tasić (Dinamo Pančevo) i Aljoša Damjanović (Partizan)
  • SREDNJI BEKOVI: Lazar Kukić (PIK Seged) i Stefan Dodić (Vojvodina)
  • DESNI BEKOVI: Uroš Kojadinović (Tuluz) i Uroš Mitrović (Vardar)
  • PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić (Fihse Berlin), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Ivan Jevtić (Bidasoa Irun) i Ivan Mićić (Partizan)

Šta čeka "orlove"?

Prije odlaska na samo prvenstvo srpski tim će predvođen selektorom Raulom Gonzalesom odigrati dva prijateljska meča sa Poljskom iza zatvorenih vrata. Zatim će krenuti u svojoj "grupi smrti" prvo duelom sa Španijom 15. januara. Potom 17. igra sa Njemačkom, a 19. sa Austrijom.

