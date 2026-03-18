Saši Obradoviću na treningu javili da je gotovo: Ovo je samo početak, trener Zvezde presrećan

Goran Arbutina
Trener Crvene zvezde Saša Obradović prokomentarisao je dolazak Nikole Đurišića na Mali Kalemegdan.

Nikola Đurišić je novo pojačanje Crvene zvezde, ali će do minuta u crveno-bijelom dresu morati da sačeka makar do sjledeće sezone, pošto će do kraja ove biti na pozajmici u Megi. Trener Saša Obradović je srećan zbog ovog potpisa, a ta vijest ga je zatekla na treningu pred put u Atinu.

"Sad su mi rekli. Srećan sam što imamo još jednog igrača koji ima veliki kvalitet, a naš je. Sigurno da i ja imam obavezu kao trener da ga što bolje upotrebim. Zavisi kako će se uklopiti, ali dečko sa velikim potencijalom i očekivanjima", rekao je Obradović.

Crvena zvezda je najavila talas srpskih igrača za narednu sezonu, ali Obradović nije želio previše da komentariše ovu temu.

"To ne znam, ne mogu da komentarišem, daj da preživimo prvo ovu sezonu."

Zvezda Obradovala navijače

Đurišić je prošao medicinske preglede i potpisao je ugovor do kraja takmičarske sezone 2027/28,

"Đurišić koji igra na pozicijama beka i krila, visok je 204 centimetra, bio je najbolji mladi igrač ABA lige, postao je reprezentativac Srbije još 2022. godine na utakmici sa Slovačkom. Odlikuje ga svestranost u igri i mogućnost da osim poena, bilježi i veliki broj skokova i asistencija. Pored interesovanja više klubova, za Nikolin dolazak u Crvenu zvezdu presudila je i njegova velika ljubav prema crveno-bijeloj boji koju nikada nije krio", navode u Zvezdi i dodaju:

 "Nikola će od ljeta biti dio novog talasa srpskih igrača u našem klubu od kojih se mnogo očekuje u narednim sezonama"

