Prema mišljenju mnogih Nikola Karabatić je najbolji rukometaš svih vremena.

Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia

Evropsko prvenstvo u rukometu počinje 15. januara, turnir je na programu do 1. februara i održaće se u Danskoj, Švajcarskoj i Norveškoj. Titulu će braniti reprezentacija Francuske, a dok iščekivanja polako dostužu vrhunac, vrijedi se osvrnuti na legende ovog sporta. Uoči takmičenja, Evropska rukometna federacija (EHF) objavila je listu najboljih rukometaša svih vremena.

Rangiranje je sastavio novinar Bjorn Pazen, a na prvo mjesto postavio je Nikolu Karabatića, nazivajući ga najvećim rukometašem svih vremena. Karabatić je sa 40 godina osvojio četvrto Evropsko prvenstvo, a u kolekciji ima i četiri medalje sa svjetskih prvenstava i tri sa Olimpijskih igara.

Francuz, čiji je otac Hrvat, a majka Srpkinja, karijeru je završio na Olimpijadi 2024. godine kada je Francuska eliminisana od Njemačke. Drži brojne rekorde Europskog prvenstva.

"Ako je Karabatić GOAT (najveći svih vremena), onda je Ivano Balić ostao nedovršen. Bio je najbolji igrač turnira 2004. i 2006. godine i četiri puta dio Ol-star tima. Dvaput je igrao u finalu, ali nikada nije osvojio titulu. Nadmašio ga je jedino nasljednik Domagoj Duvnjak, koji je bio u tri finala", napisao je novinar EHF.

Izvor: Profimedia/Anne-Christine POUJOULAT / AFP

"Balić je proglašen najboljim igračem svijeta 2003. i 2006. godine, bio je najbolji strijelac Evropskog prvenstva 2008. godine i najbolji igrač na pet uzastopnih turnira od 2004. do 2007. godine. Uz to, osvojio je i Svetsko prvenstvo 2003. i Olimpijadu 2004. godine", takođe stoji u tekstu.

Iza Karabatića i Balića na listi se nalaze još neke legende koje su zauvijek promijenile rukomet. Među njima su Bengan Bojsi - reprezentactivac Švedske iz perioda 1994-2002, zatim Talant Dušebajev, Rus koji je dvaput bio najbolji rukometaš svijeta i osvojio Svjetsko prvenstvo 1993. godine i neizbježni Mikel Hansen, Danac koji je prestigao Karabatića na vječnoj listi najboljih strijelaca Ebropskog prvenstva.

Pred reprezentacijom Srbije je velki zadatak, pošto će na ovom takmičenju igrati u grupi A, protiv Njemačke, Španije i Austrije. Prvi meč je već na startu turnira - 15. januara i počinje u 18 sati, a rival će Orlovima biti Španija.

