logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Izvinite, neću igrati za vas": Aleksa ne dobija poziv Srbije, ali neće drugu reprezentaciju

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Važne riječi Alekse Amanovića na kojima bi i drugi srpski fudbaleri koji biraju da igraju za druge reprezentacije mogli nešto da nauče.

Aleksa Amanović neće igrati za Kazahstan

Srpski fudbaler Aleksa Amanović neće igrati za Kazahstan. Spekulisalo se o ovome danima, međutim Amanović je donio odluku da ne želi da oblači dres države u kojoj nije odrastao, niti iz nje vuče korijene, bez obzira što bi to i mogao na osnovu toga koliko dugo igra u Kazahstanu.

"Neću igrati za vašu reprezentaciju, to sam i ranije rekao", rekao je bez ikakvog uvijanja Aleksa Amanović za "Vesti.kz", čime je stavio tačku na spekulacije.


"Ne želim da zauzimam mjesto mladim igračima, kao što je Žasulan Amir, koji je pokazao da će za godinu ili dvije biti potpuno spreman za nacionalni tim. Kao stranac, principijelno odbijam da uzimam prostor takvim talentima", naglasio je fudbaler iz Beograda koji ima 29 godina.

Ovo je već sedma godina kako Amanović igra u Kazahstanu u koji je otišao iz Javora u februaru 2020. godine. Nastupao je poslije toga za Astanu, pa onda nedavno prešao u Ordabasi gdje se očekuje da bude važan šraf.

Nekadašnji omladinski i mladi reprezentativac Makedonije rekao je da mu je jedina opcija Srbija, za koju još nije debitovao.

Tagovi

Aleksa Amanović fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC