"Izvinite, neću igrati za vas": Aleksa ne dobija poziv Srbije, ali neće drugu reprezentaciju

Važne riječi Alekse Amanovića na kojima bi i drugi srpski fudbaleri koji biraju da igraju za druge reprezentacije mogli nešto da nauče.

Izvor: Laszlo Szirtesi / Alamy / Profimedia

Srpski fudbaler Aleksa Amanović neće igrati za Kazahstan. Spekulisalo se o ovome danima, međutim Amanović je donio odluku da ne želi da oblači dres države u kojoj nije odrastao, niti iz nje vuče korijene, bez obzira što bi to i mogao na osnovu toga koliko dugo igra u Kazahstanu.

"Neću igrati za vašu reprezentaciju, to sam i ranije rekao", rekao je bez ikakvog uvijanja Aleksa Amanović za "Vesti.kz", čime je stavio tačku na spekulacije.

Македонский футболист Алекса Аманович официально становится членом шымкентского футбольного клуба «Ордабасы»



Ранее он состоял в клубе «Астана»pic.twitter.com/RWPsauqIl1 — Даниил Леонтьев (@leontevd366)March 6, 2026



"Ne želim da zauzimam mjesto mladim igračima, kao što je Žasulan Amir, koji je pokazao da će za godinu ili dvije biti potpuno spreman za nacionalni tim. Kao stranac, principijelno odbijam da uzimam prostor takvim talentima", naglasio je fudbaler iz Beograda koji ima 29 godina.

Ovo je već sedma godina kako Amanović igra u Kazahstanu u koji je otišao iz Javora u februaru 2020. godine. Nastupao je poslije toga za Astanu, pa onda nedavno prešao u Ordabasi gdje se očekuje da bude važan šraf.

Nekadašnji omladinski i mladi reprezentativac Makedonije rekao je da mu je jedina opcija Srbija, za koju još nije debitovao.

