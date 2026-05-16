Janik Siner preživio haos u Rimu: Poslije dva dana zakazao finale za istoriju

Janik Siner je obezbijedio finale Mastersa u Rimu

Poslije dva dana borbe, Janik Siner je pobijedio Danila Medvedeva u polufinalu Mastersa u Rimu. Italijanski teniser slavio je 2:1 (6:2, 7:6, 6:4). Iako je prvi teniser svijeta imao mnogo problema tokom meča, na kraju je nastavio niz pobjeda na mastersima i zakazao borbu za Zlatni masters.

Janik Siner je meč prekinuo zbog grčeva, tražio je medicinski tajm-aut, potom je uslijedio prekid zbog kiše, kad je Italijan u trećem setu vodio 4:2. Dan kasnije meč je nastavljen, a Italijan poslije pauze nije imao mnogo problema da potvrdi novu pobjedu nad ruskim teniserom. Medvedev je uspio da sačuva svoj servis, ali je Siner bio korak ispred, zbog učinka napravljenog dan ranije, pa je samim tim i završnica bila nešto lakša.

Siner se u prvom setu baš nije namučio, za 33 minuta je uspio da povede, tako što je napravio dva rana brejka, a onda bio na korak i od trećeg, ali je Rus riješio da sačuva dostojanstvo. Medvedev je u drugom setu pokazao zube, čak stigao do brejka za 2:0, ali Siner nije želio da posustane - uspio je da izjednači (3:3). Igralo se u nastavku gem za gem, sve do brejka za 7:5 za Rusa, ali je treći i odlučujući set prošao u znaku Italijana.

Siner sad ima 33 vezane pobjede na mastersima, prestigao je čak i Novaka Đokovića koji je dosad držao rekord sa 31 pobjedom. Siner će poslije ove pobjede igrati finale, a rival će mu biti Kasper Rud, koji je bio bolji od Italijana Lućana Darderija.

U slučaju da Janik Siner pobijedi u finalu, imaće rijetki Zlatni masters. Šta to znači? Prvi teniser svijeta osvojiće sve turnire 1000 serije i tako će sa Novakom Đokovićem oformiti klub. Srpski teniser je, naravno, jedini koji je to uspio da ostvari, bilo je to 2018. kad je postao šampion Sinsinatija.