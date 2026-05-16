"Siner je imao napad panike": Isplivao zabrinjavajući snimak sa meča u Rimu

Bivša italijanska teniserka Flavija Peneta tvrdi da je Janik Siner imao napad panike na turniru u Rimu.

Janik Siner povraćao je na meču protiv Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Rimu, pa je onda naterao sudiju da prekine meč. I ne samo to, izgleda da je u jednom momentu imao i napad panike. Tako bar tvrdi bivša italijanska teniserka Flavija Peneta.

"Po mom mišljenju, djelovalo je kao da Janik ima napad panike. Kao da nije mogao da diše. Uspio je da se smiri. Prvi put mu se desilo na Australijan openu 2025. godine i tada nije znao kako da se izbori sa tim. Možda je sada uspio da prepozna baš taj momenat", rekla je Peneta, šampionka US opena iz 2015. godine.

Sinner teve uma crise de ansiedade?



A Ex-top10 do mundo, Flavia Pennetta, falou sobre crise de ansiedade e o tennisTT italiano tá especulando sobre os comentários dela.



Siner je rutinski dobio prvi set (6:2) i djelovalo je da će nastaviti niz nepobjedivosti Međutim, Rus je uzvratio, dobio drugi set sa 7:5 i najavio dramu. U trećem setu je Janik prvi napravio brejk, poveo je sa 4:2, pa je na servis gemu Medvedeva napravio haos i tražio od sudije Oreli Tort da hitno prekine meč zbog sve jače kiše, što je ona i učinila. U momentu prekida je Medvedev imao prednost na svom servisu i servirao je za gem, tako da će od tog poena meč da se nastavi danas, oko 15 časova. Pod uslovom da ne bude novih padavina.