Nevjerovatna Jovana Nogić obara rekorde u WNBA

Goran Arbutina
0

Srpska košarkašica Jovana Nogić odigrala je još jednu fenomenalnu partiju u Americi i ubacila 27 poena.

Jovana Nogić dala 27 poena za pobjedu Finiksa Izvor: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Jovana Nogić odigrala je najbolji meč u američkoj WNBA ligi. Donijela je pobjedu Finiks Merkjuriju protiv Čikago Skaja (91:83). I to je uradila na spektakularan način - 27 poena (1/3 za dva, 5/8 za tri, 10/11 sa penala), uz to je imala i četiri skoka.

Bio je ovo njen najbolji meč od kada je došla u najjaču žensku košarkašku ligu na svijetu. Pokazala im je Srpkinja sve šta može. Pošto je uzimala loptu i odgovornost kada se meč lomio. Pratile su je Ališa Tomas (17, 11sk) i Kalea Kuper (17, 5sk). Na drugoj strani istakla se Rikea Džekson (29, 6sk).

"Jojo postavlja rekorde. Najveći broj datih poena u sezoni od strane rukija pripada Joji Nogić. Zapamtite ovo ime", poručili su iz Finiksa poslije njene sjajne partije. Već je tamo dobila i nadimak.

