Igraće se sedma utakmica, Detroit se ne predaje: Hardenove greške skupo koštale Klivlend

Autor Goran Arbutina
Ostala je još samo jedna serija u četvrtfinalu plej-ofa, pošto je Detroit zakazao majstoricu sa Klivlendom na Istoku.

Detroit pobijedio Klivlend i vratio brejk Izvor: AARON JOSEFCZYK / UPI / Profimedia

Igraće se sedma utakmica u plej-ofu NBA lige, to je rečenica koju neutralni fanovi vjerovatno najviše vole da čuju. Detroit je na gostovanju ubjedljivo pobijedio Klivlend i tako vratio brejk - 115:94. Meč za prolaz u finale Istoka igraće se u njihovoj dvorani.

Imali su Kavsi sve u svojim rukama, meč loptu u Ohaju, priliku da sve završe. Ali, nisu je iskoristili. Ogromne zasluge naravno idu Pistonsima, ali je Džejms Harden ponovo odmogao. Jeste bio najbolji strelac Kavsa sa 23 poena, ali je imao i osam izgubljenih lopti što igraču njegovog kalibra i iskustva ne bi smelo da se dešava. Ruku na srce nije mu pomogao ni Donovan Mičel koji je dodao 18 poena uz veoma loš šut iz igre (6/14 za dva, 2/6 za tri).

Kod Pistonsa su dominirali Kejd Keningem (21, 8as), Džejlen Duren (15, 11sk) i Danis Dženkins (15), ali je ogromnu ulogu imao Ausar Tompson (10, 9sk, 4as, 4 uk.l) koji je u defanzivi "pojeo" protivničke igrače. U poraženom timu pored spomenutog tandema je i Evan Mobli dodao 18 poena (6sk), dok je Denis Šreder završio meč sa nulom za 15 minuta na parketu.

Inače, ovo je ishod kom se najviše raduje Njujork. Niksi su rutinski, sa 4-0 u seriji srušili Filadelfiju, sada odmaraju i čekaju protivnika u finalu Istoka.

