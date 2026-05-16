Bogdanović isprozivao Krunića zbog Bosne: "Niko mu nije rekao da ne može da igra jer je Srbin"

Fudbalski analitičar Rade Bogdanović govorio je o Mundijalu 2026, a posebno o reprezentaciji Bosne i Hercegovine

Fudbalski analitičar Rade Bogdanović već godinama bez dlake na jeziku komentariše fudbal - srpski, u regionu, ali i u svetu. Tako je bilo i ovog puta kad je u razgovoru za "Klix.ba" govorio o Mundijalu 2026, reprezentaciji Bosne i Hercegovine i igračima koji su odlučili da odbiju dres BiH, a posebno je istakao primjer jednog od najboljih fudbalera u Crvenoj zvezdi Radeta Krunića.

BiH je mučila muku kad su pozive odbili David Vuković, Vladan Kovačević, Srđan Babić, dok je Jovo Lukić na spisku za Svjetsko prvenstvo. "Bilo je uvijek igrača srpske nacionalnosti u BiH, vjerovatno će ih biti i sada. Fudbaleri Srbi, ako ćemo po nacionalnoj osnovi, moraju da se nametnu u određenim klubovima da igraju. Znam da je Rade Krunić jedan od najboljih igrača Crvene zvezde i znam da ne igra za reprezentaciju. Znam da je problem bila himna, ali to je njegov stav i njegov izbor. Sigurno nije do nekoga ko mu je rekao 'ne možeš da igraš jer si Srbin'".

"To realno poštenog čovjeka i vrijeđa i baca ga u daleku prošlost. Ja kad o ovome pričam, stidim se njihovog stida. Svijet se ujedinjuje, svijet gazi. Zajedno smo jači od ekonomije, a mi smo u kamenom dobu gdje razmišljamo da li je neko podoban nacionalno ili nije i ubacujemo neki kamen u taj točak koji je krenuo da se okreće i koji će doprinijeti narodima BiH, koji navijaju za tu reprezentaciju jer su to naša djeca", kaže Bogdanović.

Šta očekivati od BiH na Mundijalu?

Reprezentacija BiH "kupila" je navijače zajedništvom, posebno pobjedama nad Velsom i Italijom, koji su u tim susretima važili za apsolutne favorite. Kad nije imala ni najmanje šanse, Bosna i Hercegovina je bila najbolja.

"BiH je napravila izuzetno veliki rezultat. Napravili su rezultat za divljenje jer su bili psihički i fizički na visokom nivou. Dobili su dvije utakmice na penale, ušli u produžetke sa protivnicima koji su za ozbiljan fudbalski respekt. Ono što očekujem jeste da objavom spiska igrača selekcija dobije svoj mir, ima dobre pripreme, da ostanu prizemni, da ne daju euforične izjave, vjeruju u sebe, pričaju na terenu i daju isto koliko protiv Italije i Velsa. Nadam se, uz dozu sreće, da su Kanada i Katar protivnici po mjeri, da ih BiH dobije i prođe u drugu fazu takmičenja. Sa Švajcarcima će biti teško jer je to baš dobra ekipa, ali ne treba ni tu utakmicu olako ispustiti", rekao je.

"Srbiji će trebati dosta vremena da se vrati na pristojnost"

Rade Bogdanović se osvrnuo i na situaciju u Srbiji - promijenjen je selektor, plasman na Mundijal nije izboren, a pred Orlovima je mnogo napornog posla i truda kako bi se plodovi rada u svjetskim klubovima napokon primijetili.

"Činjenica je da tu ima dobrih igrača, ali imamo ozbiljan organizacioni problem.Ne možemo da se riješimo fudbalskih dinosaurusa i metuzalema koji su ušli u fotelje i ne daju ih sportskim funkcionerima kojima pripada budućnost kako bismo podigli organizaciju na viši nivo. Ne kažem da nismo krenuli u neki oporavak, ali sigurno će Srbiji trebati dosta vremena da se vrati na iole neku pristojnost. Imamo novog selektora, činjenica je da će ovu godinu potrošiti na stabilizaciju, ali Evropsko prvenstvo i kvalifikacije su cilj. Nadam se da ćemo uspjeti da se kvalifikujemo i negdje Srbija ima problem kao što je imala BiH prije nego što je došao Barbarez i zbog svih tih problema u Savezu", podvukao je Bogdanović.