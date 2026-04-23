Dejan Stanković naučio na greškama Vladana Milojevića: Kiks sa Radetom Krunićem se nije ponovio

Rade Krunić nije igrao protiv Železničara iz Pančeva kako bi se sačuvao od kartona i eventualne suspenzije za "vječiti" derbi s Partizanom.

Iako je Rade Krunić propustio meč 32. kola Superlige protiv Železničara u Pančevu (2:2), navijači Crvene zvezde nemaju razloga za brigu pošto će iskusni vezista biti spreman za predstojeći 179. "vječiti" derbi sa Partizanom koji je na programu u nedjelju od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Razlog zbog kog je Stanković odmorio Krunića su njegovi žuti kartoni, odnosno da je dobio opomenu u Pančevu, propustio bi derbi sa Partizanom. Na taj način Stanković je naučio na greškama Vladana Milojevića.

Rade Krunić (32) je ove sezone odigrao 37 utakmica za Crvenu zvezdu u svim takmičenjima i zabilježio je četiri gola i dvije asistencije. Ovo mu je druga sezona u Zvezdi, a očekuje se da će produžiti ugovor.

Kao što je poznato, Krunić je ljetos propustio prvi meč protiv Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona zbog kartona, a da stvar bude gora dobio je treću opomenu u susretu protiv Leha na "Marakani", na koji je Zvezda već ušla kao veliki favorit poslije ubjedljive pobjede u gostima. Na kraju, taj detalj je možda odlučio da Zvezda ne uđe u Ligu šampiona.

Tako je protiv Železničara iz Pančeva od starta igrao Mahmudu Bađo, koji je postigao i svoj prvi gol u dresu Zvezde, a nema nikakve sumnje da će se Rade Krunić vratiti u startnih 11 za duel u kome crveno-bijeli mogu da slave šampionsku titulu.

Uz pomenutog Krunića, meč u Pančevu propustio je i Daglas Ovusu, ali je on "čistio" kartone i biće takođe spreman za derbi.

